Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу

Главное следственное управление свердловского главка полиции выяснят обстоятельства аварии с участием одного из следователей подразделения. Причиной послужила авария, которая произошла в считанных метрах от зданий ГСУ и управления ГИБДД Екатеринбурга на улице Степана Разина.

Как рассказал «Комсомолке» осведомленный источник, утром 5 июня произошло ДТП с участием трех автомобилей. Эту информацию подтверждают и в Госавтоинспекции.

Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу

- Водитель Volkswagen Golf, двигаясь по улице Степана Разина в сторону улицы Большакова по левой полосе движения, не обеспечил постоянный контроль за транспортным средством и допустила наезд на стоящий Toyota Land Cruiser, а затем столкнулась с Mercedes, - пояснили «КП» в отделении пропаганды УГИБДД города.

Виновницей аварии оказалась 51-летняя женщина, ее доставили в областную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением. По данным иснайдера, Land Cruiser принадлежит высокопоставленному сотруднику екатеринбургского филиала Банка России. А в черном Mercedes E200 находился следователь ГСУ свердловского главка.

- Все участники аварии были в трезвом состоянии, - отметил источник «Комсомолки».

Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу

Напомним, что в Свердловской области завели уголовное дело на отца, который насмерть придавил свою 5-летнюю дочку. В момент аварии мужчина был пьян, до этого его уже лишали прав за нетрезвое вождение.