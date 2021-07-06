Спустя две недели тело обнаружили в лесу. Фото: предоставлено родственниками

В Екатеринбурге нашли мертвым 26-летнего экспедитора «СМАКа» Кадырбека Надырбаева. Труп парня был обнаружен 25 июня в лесу, об этом «Комсомолке» рассказала сестра пропавшего. За две недели до этого Кадырбек вышел из квартиры на Широкой речке с плазменным телевизором и уехал в неизвестном направлении. По словам очевидцев, за рулем машины был другой мужчина.

- Кадырбек никогда не пропадал, - рассказывала «КП» сестра пропавшего Наргиза Надырбаева. – Этот телевизор он купил себе на новый год. Он не взял с собой ни документы, ни деньги, также остался пульт от телевизора.

По словам родных погибшего, причину смерти им так и не назвали. Информацию о смерти Надырбаева подтверждают и в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Фото: "ЛизаАлерт"

- При себе у него не было ни ключей, ни телефона, ни телевизора. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - добавила сестра Кадырбека.

Кадырбека Надырбаева похоронили на прошлой неделе, в СУ СКР по Свердловской области пока не комментируют смерть екатеринбуржца.