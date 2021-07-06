Почти сразу после госпитализации женщину перевели в реанимацию. Фото: «Одноклассники»

В Екатеринбург от коронавируса скончалась 48-летняя инспектор группы анализа Надежда Ялунина. Об этом «Комсомольской правде» сообщил источник в правоохранительных органах. Городское управление МВД организовало проверку после смерти сотрудницы отдела полиции № 12.

Впервые Надежда Александровна почувствовала себя плохо 15 июня, а уже 19 числа получила положительный тест на COVID-19. Поначалу женщина лечилась амбулаторно, но потом ее состояние ухудшилось. Была ли она привита - неизвестно.

- 22 июня Надежду Александровну госпитализировали в Госпиталь ветеранов войн. На следующий день ее перевели в реанимацию. 4 июля она скончалась, - рассказал источник «КП».

Получить комментарий в пресс-группе УМВД на момент публикации не удалось.

Фото: «Одноклассники»

Напомним, что в уральской столице от коронавируса скончался 22-летний магистрант УрФУ. В пресс-службе вуза сообщили, что он проходил лечение в больнице № 24. Парень не был вакцинирован.