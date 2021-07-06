Также суд снизил в 10 раз размер компенсации потерпевшему Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд освободил из-под стражи 28-летнего екатеринбуржца Михаила Лебедкина, который был приговорен к 3 годам и 9 месяцам колонии общего режима. Обычный заводчанин попал под «уголовку» после потасовки с пьяным полицейским Рустамом Барановым.

Изрядно выпивший силовик вместе с коллегой принялись бить Лебедкина и его товарища. В какой-то момент Михаил достал перочинный нож и ударил Баранова в ребро.

ПОШЛИ ЗА КОНЬЯКОМ В ПРОСТЫНЯХ

В конце марта прошлого года 20-летний Рустам Баранов в большой компании друзей приехал в сауну на улице Волгоградской. Поводом стало успешное прохождение аттестации в Центр хозяйственного и сервисного обеспечения регионального главка полиции. Когда выпивка закончилась, виновник торжества вместе с коллегой Данилом Раевым вышел на улицу, чтобы купить спиртное. За новой порцией полицейские отправились в одних простынях.

Рядом с тем же ларьком стоял Лебедкин с другом Андреем Петровым. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как полуголые полицейские подходят к заводчанам, после чего завязывается драка. Обратно в сауну Баранов уходит, держась за левый бок.

Андрей Петров (слева) и Михали Лебедкин после драки с полицейскими

Рустаму вызвали скорую, а уже через четыре дня его обидчику предъявили обвинение в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

- У Петрова была разбита бровь, и он пояснил, что терял сознание. При обращении за медицинской помощью ему наложили швы, а у Лебедкина было опухшее лицо, были следы кровотечения из носа, - говорится в апелляционном определении областного суда.

Спустя год Михаила Лебедкина признали виновным, но в результате обжалования приговора все изменилось на 180 градусов.

НЕ АТАКА - САМООБОРОНА

По словам адвоката Антона Мазова, представляющего интересы Лебедкина, заводчанин достал нож во время попытки сбежать.

- Видя, что Петров лежит на земле, а нападавшие имеют явное физическое превосходство, Лебедкин предпринял попытку убежать, - рассказал «КП» Антон Мазов. - Однако Баранов и Раев догнали его и продолжили избиение уже совместно, нанося удары кулаками по голове и туловищу. Сумев подняться, Лебедкин вновь попытался убежать, но, чувствуя, что Баранов и Раев настигают его, достал из правого кармана куртки складной нож, и один раз ударил Баранова. Тот морально-этический облик который демонстрировался доблестными служителями закона на видеозаписи, каким-то странным образом не вызвала у суда никакой критической реакции.

Областной суд пришел к выводу, что Михали Лебедкин защищался, но вышел за пределы допустимой самообороны.

- На видеозаписи отчетливо виден замах, совершаемый Раевым по направлению к Лебедкину, а в последующем такие же наступательные движения со стороны Баранова, - добавил Антон Мазов.

Данил Раев отказался комментировать смягчение наказания Михаилу Лебедкину. Фото: личная страница во "ВКонтакте"

24 июня обвинение было переквалифицировано на 114 статью УК, а срок за решеткой смягчили до исправительных работ, который «покрыло» содержание в СИЗО с марта по июнь. В тот же день он вышел на свободу. Кроме этого Михаил Лебедкин должен выплатить Рустаму Баранову 20 тысяч рублей в качестве морального. Это в 10 раз меньше, чем назначал суд районный суд.

Примечательно, что уже после драки Рустам Баранов был уволен из полиции по отрицательным мотивам. По предварительной информации, его изгнали из рядов МВД за вождение в нетрезвом виде.

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