Синоптики рассказали, когда в Екатеринбург снова придет жара +30

Жаркая погода наступит накануне выходных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральскую столицу с северной половины европейской части России пришел антициклон, опустившийся со Скандинавии. Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала, что погода на неделе с 5 июля 2021 в Екатеринбурге будет без существенных осадков и умеренно теплой. Жара придет накануне предстоящих выходных – воздух прогреется до +26...+30 градусов. А в субботу и воскресенье будет умеренная погода.

– Во второй половине недели с северо-западными воздушными потоками к Уралу подтянется очередной атмосферный фронт, пройдут кратковременные дожди, – говорит Галина Шепоренко. – Температура воздуха в выходные дни, 10-11 июля, будет держаться на уровне 20-24 градусов днем, ночью будет 11-16 градусов.

В выходные, 10 и 11 июля, пройдет дождь Фото: Алексей БУЛАТОВ

GISMETEO ЕКАТЕРИНБУРГ

По данным сервиса, погода в Екатеринбурге на этой неделе будет умеренно-теплой и дождливой.

Так, во вторник, 6 июля, будет +19 градусов днем, облачно и без осадков.

7 июля станет чуть теплее – днем термометры покажут +22 градуса, ночью – плюс 12. Весь день будет солнечно.

Дождливая погода придет в Екатеринбург на этой неделе с 8 по 11 июля.

Небольшой дождь с грозой ожидается в четверг, 8 июля. Днем будет тепло – плюс 26 градусов, ночью – плюс 13.

В пятницу, 9 июля, сервис обещает грозу без осадков и +27 градусов тепла днем. Ночью температура воздуха опустится до +16.

В субботу, 10 июля, жителей Екатеринбурга застанут врасплох ливень и грозы – будет умеренно тепло до +23 градусов. Ночью термометры покажут +17 градусов.

Воскресенье, 11 июля, будет более прохладная погода – до +21 градуса, ночью – до +15 и небольшой дождь.

ЯНДЕКС.ПОГОДА

Погода на неделю в Екатеринбурге полностью противоречит данным вышеуказанного сервиса.

Так, по прогнозу «Яндекс.Погоды», неделя в Екатеринбурге будет солнечной и теплой, дождь и прохлада придут только в выходные.

Вторник, 6 июля, будет солнечным с температурой +20 градусов.

Среда, 7 июля, также будет солнечная, +24 градуса днем и +11 ночью.

В четверг, 8 июля, придет жаркая погода – плюс 27 градусов в дневное время и плюс 15 градусов ночью.

В пятницу, 9 июля, днем термометры покажут +29 градусов, ночью – плюс 16, облачно с прояснениями, без осадков.

В субботу и воскресенье, 10 и 11 июля, похолодает до +22…+23 градусов, пойдет дождь. Ночью ожидается +16 градусов тепла.