Спутник V каждый двор!

Фото: Дмитрий Иванов

Депутаты городской думы Екатеринбурга провели выездные вакцинации в своих избирательных округах. За три дня в рамках акции «Вакцинация в каждый двор», которая проводится под эгидой медицинской фракции гордумы, первый компонент вакцины «Спутник V» поставили более 600 человек.

В понедельник, 28 июня, мобильный пункт открылся в приемной Алексея Вихарева на ул. Старых Большевиков, 29. Вакцинацию проводили сотрудники городской больницы №23: в шатрах, установленных перед входом, заполняли необходимые документы и проводили осмотр, в помещении приемной депутата – ставили прививки.

Фото: Дмитрий Иванов

- Вакцинация проходит хоть и в нестандартных условиях, но с соблюдением всех требований, дистанции и санэпидрежима. Врачи работают так же, как и в больнице: проводят опрос и осмотр пациентов, выясняют, есть ли у них противопоказания и хронические заболевания, и только потом – допускают или не допускают до прививки, которую ставят в приспособленном для этого помещении, - рассказал заведующий поликлиникой Анатолий Грачёв.

За несколько часов прививку поставили свыше 200 человек. Большая часть из них - жители Орджоникидзевского района, но сюда приехали и из других районов города и даже из области.

Фото: Дмитрий Иванов

- Вакцинация - это сегодня общегосударственная задача. Чем быстрее мы поставим прививки нашим гражданам, тем быстрее мы приобретем коллективный иммунитет, быстрее восстановится экономика нашей страны, и здоровье наших граждан будет снова в безопасности, - отметил Алексей Вихарев.

В начале июня депутат был первым в Екатеринбурге и в России, кто организовал вакцинацию во дворе. Первопроходцами стали жители дома 55 на улице Стачек. Тогда первый компонент препарата «Спутник V» поставили порядка 50 человек, все – жители дома. В четверг, 1 июля, все они пришли за вторым компонентом вакцины. При этом врачи согласились принять новую партию желающих – почти 80 человек. Через 21 день они снова придут сюда, чтобы поставить второй компонент прививки.

Фото: Дмитрий Иванов

Примеру коллеги последовали и другие городские депутаты: «эстафету» приняли Анастасия Немец и Николай Смирнягин. При поддержке медицинской фракции гордумы, Общероссийского народного фронта и УК «Академический» они организовали вакцинацию в Академическом районе. Возле дома №47 на улице Академика Сахарова установили специальный медицинский автомобиль, в котором за два дня - 29 и 30 июня - врачи ДГБ №2 поставили 200 прививок.

- Мы сформировали очередь таким образом, чтобы люди подходили к своему времени. Уже сейчас набралось большое количество людей, которые тоже хотели бы поставить прививку в будущем. Постараемся проводить такую акцию регулярно, - отметила депутат гордумы Анастасия Немец. Большую поддержку в организации временного пункта вакцинации оказал и депутат Николай Смирнягин.

Фото: Дмитрий Иванов

- Это хорошее дело, которое мы всячески будет поддерживать. Если будут сложности с привлечением машины мобильного лечебно-профилактического комплекса, который работал в Академическом, мы готовы рассмотреть возможность предоставления помещений для вакцинации. Судя по количеству записавшихся на прививку, судя по отзывам пришедших жителей об удобстве такого рода вакцинации, инициатива востребована и должна быть продолжена, - отметил Николай Смирнягин.

Медицинская фракция, созданная в гордуме по инициативе депутата Алексея Вихарева, призвана поддерживать медучреждения и врачей Екатеринбурга. В работе профильной группы принимают участие 11 депутатов. Многие из них уже начали работу в своих округах. Ранее Михаил Вечкензин приобрел для поликлиники в микрорайоне Исток медицинский холодильник для хранения вакцины «Спутник V». Благодаря новому медицинскому оборудованию в этом отдаленном микрорайоне города прививку поставили 60 человек, а вакцинация теперь может проводиться в постоянном режиме.

К проведению акции сейчас готовятся и другие депутаты.

На прошедшей прямой линии президент Владимир Путин отметил: «В вакцинации – есть смысл. Даже в том случае, если привившийся заболевает, он легко переносит болезнь». Также премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что уже сегодня в стране создано более 5800 пунктов и почти во всех регионах решены вопросы с поставкой вакцины.