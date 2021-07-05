Смертельная авария произошла вечером 3 июля около 19:00 в районе 8-го километра подъездной дороги к озеру Глухое. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Главное следственное управление МВД по Свердловской области возбудило уголовное дело на 37-летнего екатеринбуржца Максима Худышкина. В минувшие выходные мужчина погубил в аварии свою 5-летнюю дочку, его 7-летний сын в тяжелом состоянии. Официальный представитель главка Валерий Горелых отметил, что теперь водителю грозит от 7 до 12 лет колонии.

Горе-отца задержали. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Смертельная авария произошла вечером 3 июля около 19:00 в районе 8-го километра подъездной дороги к озеру Глухое.

- Водитель был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - уточнил полковник Горелых.

Ранее в ГИБДД сообщали, что водитель белого фургона Fiat Ducato не справился с управлением под Первоуральском и врезался в дерево. Девочка сидела на коленях у отца, в результате столкновения Худышкин придавил дочь насмерть. Сам горе-отец не пострадал. Ранее его уже лишали прав за выезд на встречную полосу.

- В отношении мужчины составлены административные материалы по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевозки детей. Водитель задержан, автомобиль помещен на специализированную стоянку, - сообщали в Госавтоинспекции.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

ВАЖНО

Госавтоинспекция напоминает, что дети в возрасте до 7 лет должны перевозиться в автомобилях только в детских удерживающих устройствах. Начиная с 7 лет, на заднем пассажирском сидении разрешается перевозить ребенка с использованием ремня безопасности транспортного средства, но при условии, что такая перевозка является безопасной.​ За нарушение правил перевозки детей предусмотрен административный штраф в размере 3000 рублей.​

Сотрудники ГИБДД обращают ​ внимание на запрет управления автомобилем в состоянии опьянения. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30000 рублей, а также лишение права управления автомобилем на 18 месяцев. В случае, если транспортным средством управляет лицо в состоянии опьянения, не имеющее права управления автомобилем, то здесь предусмотрен административный арест на срок до 15 суток.