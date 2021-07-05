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Происшествия5 июля 2021 13:03

Экс-полицейский, ранивший в Екатеринбурге девочку, стал еще ближе к пожизненному сроку

Органы следствия предъявили Сергею Болкову обвинение по 17 эпизодам: в их числе покушение на жизнь ребенка и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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В момент стрельбы Болков был сильно пьян.

В момент стрельбы Болков был сильно пьян.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшему полицейскому Сергею Болкову, который устроил стрельбу в Екатеринбурге, в общей сложности предъявили обвинение по 17 эпизодам. Свердловчанину грозит пожизненный срок за покушение на жизнь ребенка и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также за удержание в заложниках соседа, угрозу убийством, хулиганство, а также умышленную порчу имущества.

По данным источника «Комсомолки» в правоохранительных структурах, владельцы девяти обстрелянных автомобилей оценили свой ущерб на 965 тысяч рублей. Кроме этого хозяева двух магазинов заявили об ущербе на 360 тысяч.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев по поводу дополнительных эпизодов в уголовном деле.

- Из материалов дела следует, что Болков, желая противопоставить себя окружающим и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, производил беспорядочную стрельбу из карабина «Вепрь-КМ». Он едва не застрелил двух мужчин, они успели отбежать, - отмечает инсайдер «КП».

До суда Болков будет за решеткой.

До суда Болков будет за решеткой.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чкаловский районный суд арестовал экс-силовика на период следствия. Кстати, в начале нулевых Болков застрелил молодого боксера, но тогда его действия признали правомерными.

Отметим, что из-за проникающего ранения пострадавшей девочке пришлось удалить 30 сантиметров кишечника. К счастью, девочка пришла в сознание и ее жизни ничего не угрожает.

Экс-полицейскому, устроившему стрельбу на Химмаше в Екатеринбурге, определяют меру пресечения
Сергей Болков находится в Чкаловском районном суде Екатеринбурга. Он сказал, что не против, что его отправят под стражу

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