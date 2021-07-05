В Екатеринбурге парень оформил кредит в 1,4 млн на спящего приятеля

21-летний парень запомнил пароль от телефона своего знакомого Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Екатеринбурге 21-летний парень оформил на своего приятеля кредит в 1,4 миллиона рублей. Подозреваемый воспользовался тем, что его знакомый оставил свой телефон без присмотра.

Первоначально 24-летний житель Среднеуральска обратился в полицию с заявлением о краже с его банковского счета 30 тысяч рублей. Но вскоре заявитель вновь явился в ОВД и сообщил, что на него оформили кредит на сумму свыше 1,4 миллиона рублей. Эти деньги также перевели на неизвестный счет.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейским удалось установить лицо, подозреваемое в данных противоправных действиях. Им оказался 21-летний знакомый потерпевшего, проживающий в Кировоградском районе Свердловской области. Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Силовики установили, что списание денег произошло в апреле. В тот день приятели вместе пили. В какой-то момент пострадавший уснул. Тогда его приятель взял в руки телефон. Перед этим он запомнил комбинацию цифр для разблокировки гаджета, поэтому без труда перевел на счет своего другого знакомого 30 тысяч рублей.

- Затем он обратил внимание, что в телефоне установлено мобильное приложение еще одного банка. Мужчина решил взломать его. Судя по всему, потерпевший не особо заботился о сохранности своих данных – пароль к приложению совпадал с кодом для разблокировки телефона – уточнили в полиции.

Войдя в мобильный банк, подозреваемый оформил заявку на кредит. Одобренную сумму он снова перевел на счет своего знакомого. Позже житель Кировградского района успешно обналичил эти деньги.

За пару месяцев подозреваемый успел прогулять все полученные преступным путем деньги. А жертва его махинаций узнала о том, что должна банку почти полтора миллиона, лишь после того как от банка стали приходить уведомления о просроченных платежах.

Сейчас на парня, воспользовавшегося чужим телефоном, завели уголовное дело по четвертой части статьи 158 УК РФ (Кража в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет колонии.

Полиция обращает внимание граждан на то, что недостаточная защищенность доступа к банковскому счету может стать причиной крупных финансовых потерь.

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