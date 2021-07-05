От подземных погрузчиков до небоскребов – УГМК представляет свои проекты на выставке ИННОПРОМ 2021

Фото: предоставлено пресс-службой УГМК

На международной промышленной выставке ИННОПРОМ 2021 Уральская горно-металлургическая компания представит технику и высокотехнологичную продукцию, востребованную в самых разных отраслях и сферах – кабельной промышленности, машиностроении, энергетике, горнорудном деле. Кроме того, посетители смогут совершить интерактивную экскурсию по новому павильону музейного комплекса УГМК «Крылья Победы», а также ознакомиться с концепцией Екатеринбург-Сити.

Один из центральных экспонатов стенда компании – новинка 2020 года – погрузочно-доставочная машина ПДМ14 УГМК ФЕРРИТ (DNK14 UGMK FERRIT) совместного производства Шадринского автоагрегатного завода (предприятие машиностроительного комплекса УГМК) и чешской компании FERRIT, грузоподъёмностью ковша 14 тонн. В 2019 году на ИННОПРОМЕ ШААЗ представлял ПДМ грузоподъемностью ковша 10 тонн. Эти машины используются для погрузки и транспортировки руды в шахтах на короткие расстояния, при бурении и строительстве туннелей. ПДМ14 УГМК ФЕРРИТ традиционно надёжен в эксплуатации, отличается функциональностью, быстрым и простым доступом к узлам. Три таких шахтных погрузчика уже работают на подземных рудниках УГМК. В ближайших планах – ввод в эксплуатацию ПДМ грузоподъемностью ковша 17 тонн.

Фото: предоставлено пресс-службой УГМК

АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) ознакомит участников выставки с широкой линейкой изделий из медных порошков, использующихся в электротехнике, нефтегазовой промышленности и машиностроении. Это механообработанные бронзовые подшипники скольжения для нефтяных насосов, коллекторные пластины для тяговых электродвигателей, контакты для заводов низковольтной аппаратуры и многое другое.

Фото: предоставлено пресс-службой УГМК

Импортозамещение и уникальность продукта стали одним из основных направлений работы для предприятий УГМК по обработке цветных металлов в 2020-2021 гг. – Кировского и Ревдинского заводов ОЦМ: антимикробная фольга с липким слоем CuPRO и трубы CuFREEZ из высокопрочного сплава на основе меди с добавлением железа, для систем с экологичным хладагентом. CuPRO помогает бороться с патогенными микроорганизмами на поверхностях в общественных местах. Продукт уже прошел исследование в НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора России и получил сертификат соответствия ГОСТ Р. О своей заинтересованности в его приобретении уже заявили предприятия транспортной системы, учреждения образования, торговли и медицины, отправлены образцы зарубежным контрагентам. Трубы CuFREEZ помимо холодильных агрегатов находят свое применение также в электротехнике и автомобильной промышленности.

Фото: предоставлено пресс-службой УГМК

«Холдинг «Кабельный Альянс» представит кабельно-проводниковую продукцию, востребованную в ключевых отраслях промышленности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности страны. Это кабели для атомных станций, предназначенные для эксплуатации внутри гермозоны, где расположен реактор (LOCA); провода HoldX для солнечных электростанций, отличающиеся стойкостью к повышенным температурам, ультрафиолетовому излучению, влажности, кислотам и щелочам; а также кабели управления НИКИ под объект любой сложности, среди преимуществ которых в том числе – светостойкость, диапазон эксплуатации и монтажа от –60 до +125°С, повышенная стойкость к механическому воздействию и агрессивным условиям среды.

Фото: предоставлено пресс-службой УГМК

На стенде УГМК можно ознакомиться и с новейшей модификацией самолета нового поколения L 410 – L 410 NG. Интерактивная презентация самолета позволяет гостям и участникам ИННОПРОМ-2021 подробно узнать технические характеристики, осмотреть салон и кабину экипажа L 410 NG.

Фото: предоставлено пресс-службой УГМК

Концепцию застройки самого центра уральской столицы – Екатеринбург-Сити – в виде «экосистемы», позволяющей комфортно жить, работать и проводить досуг, не покидая пределы квартала, представит «УГМК-Застройщик». Архитектурная особенность Екатеринбург-Сити – решение, при котором все улицы будущего квартала станут пешеходными, а автомобильное движение и зоны обслуживания зданий будут полностью перемещены под землю.

Фото: предоставлено пресс-службой УГМК

Также на стенде УГМК будет демонстрироваться фильм, где в ускоренном режиме показан процесс сборки экспонатов и монтажа уникальной экспозиции выставочного центра авиационной техники «Крылья Победы», открытого в мае этого года. «Представителем» музея автомобильной техники, коллекция которого насчитывает более 500 экспонатов, на ИННОПРОМ-2021 станет уникальный трехколесный микрокар Scootacar, выпускавшийся с 1957 по 1964 гг. фирмой-производителем железнодорожных локомотивов. Его стеклопластиковый кузов с одной левой дверью называли “телефонной будкой”, поскольку ширина его была меньше, чем высота.