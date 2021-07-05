Фото: личная страница погибшего во «ВКонтакте»

В Асбесте покончил с собой 17-летний подросток. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах. По предварительной версии, юноша свел счеты с жизнью ранним утром 2 июля в квартире на улице Ильина.

Примечательно, что тело несовершеннолетнего нашел его бывший подельник. Оба были судимы за нанесение тяжких травм по предварительному сговору и отбывали наказание в колонии.

- По словам друга погибшего, подросток сожительствовал с 16-летней девушкой. Незадолго до трагедии она съехала с квартиры, о чем парень рассказывал своему приятелю, - пояснил инсайдер «КП».

На странице погибшего во «ВКонтакте» указана дата смерти и подпись:

«Холостяк, парень молодой 02.07.2021»

Друзья подростка начали сбор средств на оплату похорон.

- Мы все очень сильно скорбим о случившемся. От лица семьи прошу вас о материальной помощи. Каждая копейка сейчас на счету, денег вправду не хватает, - пишут родственники погибшего.

Напомним, что в начале лета нашли мертвым подростка из Новоуральска. В предсмертной записке он поблагодарил друзей и бабушку за прекрасную жизнь, а также попросил «веселиться на похоронах».

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.