Молния над столицей Урала. Фото: Алена Александрова, Инцидент.Екатеринбург, vk.com

В субботу вечером и даже ближе к ночи, как и обещали синоптики, над Екатеринбургом и Свердловской областью засверкали молнии. Подобное может повториться и в воскресенье, 4 июля.

- В Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, грозы, град и сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду, - предупреждают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Из-за грозовых облаков три самолета, которые должны были приземлиться в Екатеринбурге накануне вечером были направлены на другие аэродромы – в Уфу и Пермь. Кроме того сильным ливнем буквально затопило некоторые дороги в Екатеринбурге. Ниже публикуем фотографии непогоды, которые опубликовали в социальных сетях жители Свердловской области.

Молния над столицей Урала. Фото: Алена Александрова, Инцидент.Екатеринбург, vk.com

Снимок из Каменска-Уральского. Фото: Вероника Микушина, Подслушано Каменск-Уральский, vk.com

Такой увидели молнию в Полевском. Фото: Елена Рушенцева, vk.com/polevchp

Молния над Екатеринбургом. Фото: Игорь Тищенко, Инцидент. Екатеринбург, vk.com

Молнии над Каменском-Уральским. Фото: пользователь Кот Котофеич, Подслушано Каменск-Уральский, vk.com

Молнии над Каменском-Уральским. Фото: Макс Лебедев, Подслушано Каменск-Уральский, vk.com

Молния в Полевском. Фото: Павел Чазов, vk.com/polevchp

Молния над столицей Урала. Фото: Алена Александрова, Инцидент.Екатеринбург, vk.com

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