В каникулы можно научиться снимать кино и собирать автомат Калашникова
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Летом дети массово уезжают за город в спортивные и оздоровительные лагеря. Но и те, кто остался в городе найдут чем заняться. В каникулы можно научиться снимать кино, фотографировать, начать изучать английский язык и даже разбирать и собирать автомат Калашникова.
Рассказываем, чем занять ребенка летом 2021 в Екатеринбурге и какие лагеря работают.
НАУЧАТ ФОТОГРАФИРОВАТЬ
Цена: 17900 рублей
Возраст: 11 – 17 лет
Длительность: 10 дней
Контакт: smenalager.ru
Смена – это детский летний лагерь по фотографии в Екатеринбурге. В программе изучение основ фотографии и много практики в шести залах фотостудии в центре города. Съемка осуществляется как на смартфон, так и на камеру.
Занятия проходят с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.
В конце смены выдается сертификат о прохождении обучения. Также можно будет принять участие в фотовыставке.
Киноклуб студии «Ералаш» организован в формате летнего лагеря
Фото: Алексей БУЛАТОВ
КИНОЛАГЕРЬ
Цена: 20000 рублей
Длительность: 10 дней
Контакт: citycamp.star-studios.ru
Летний киноклуб студии «Ералаш» организован в Екатеринбурге в формате летнего лагеря.
В первый день запланирован киноанонс, во второй – кинопроизводство, в третий – написание сценария, в четвертый – погружение в режиссуру, в пятый – работа за кадром, в шестой – работа дублера, в седьмой – артрелакс. Далее изучение комедии и основ монтажа. В заключительный день состоится финальный кинопоказ.
Лагерь в Екатеринбурге работает по будням с 9:00 до 18:00. Ближайшая смена запланирована на 5 июля.
НАУЧАТ ПРОГРАММИРОВАТЬ
Цена: 10310 рублей
Возраст: 7-17 лет
Длительность: 13 дней
Контакт: ekat.itstep.org
Летний лагерь в Екатеринбурге поможет ребенку погрузиться в мир информационных технологий. Ближайшая смена стартует 5 июля – участники будут создавать компьютерные игры. В смены в августе запланирован блогинг и Minecraft.
Занятия проводятся с 9:00 до 13:00, либо с 14:00 до 18:00. Также есть возможность посещать лагерь с 10:00 до 18:00.
НАУЧАТ ТАНЦЕВАТЬ
Цена: обсуждается по телефону
Возраст: 5-14 лет
Длительность: 10 дней
Контакт: 2dance-academy.ru
Летний танцевальный лагерь для детей в Екатеринбурге. В программе ежедневные танцевальные тренировки, изучение стилей, творческие мастер-классы, скалодром, прогулки и фотосессия.
Время работы: по будням с 9:00 до 18:00.
НАУЧНЫЙ ЛАГЕРЬ
Цена: 14500 рублей
Возраст: 7 – 12 лет
Длительность: 10 дней с 9:00 до 18:00
Контакт: www.newtoniq.club
В программе 2021 научного лагеря Екатеринбурга эксперименты по химии, физике, биологии, анатомии и медицине, экскурсии в музеи и на заводы, прогулки и игры в парках. Возможны походы в лес. Также включено трехразовое питание.
Для родителей – ежедневные фотоотчеты в чате в WhatsApp.
ЛАГЕРЬ С ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Цена: 12000 рублей
Возраст: 6-14 лет
Длительность: 2 недели
Контакт: www.english-club66.com
Старт ближайших смен лагеря с изучением английского языка в Екатеринбурге 5 и 19 июля, 2 и 16 августа 2021.
Набирают группы до 6 человек.
Лагерь волшебства набирает группы по 8-10 человек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ЛАГЕРЬ ВОЛШЕБСТВА
Цена: 9000-14900 рублей
Возраст: 6–15 лет
Длительность: 10 дней
Контакт: magiccamp.ru
Лагерь «Тайная комната» в Екатеринбурге в 2021 году набирает 8-10 человек, интересующихся книгами и фильмами о Гарри Поттере. Смена – это волшебные тренинги, развлекательная и экскурсионная программы.
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ
Цена: от 17000 рублей
Возраст: 8-17 лет
Длительность: 6 дней
Контакт: актив-отдых.рф
Лагерь в 20 км от Екатеринбурга – участников встречают на железнодорожном вокзале города.
Есть два направления: диверсант и разведчик.
Организаторы обучают тому, что пригодится в жизни, а именно ориентированию на местности, использованию минимального набора для выживания в лесу, безопасному отдыху на природе, а также спец. средства связи. В программе тренинг на сплочение, разборка и сборка автомата Калашникова, обучение обращению с оружием и метанию ножей, страйкбол, лазертаг, альпинистская подготовка, полоса препятствий и катание на сапбордах.