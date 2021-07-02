В каникулы можно научиться снимать кино и собирать автомат Калашникова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом дети массово уезжают за город в спортивные и оздоровительные лагеря. Но и те, кто остался в городе найдут чем заняться. В каникулы можно научиться снимать кино, фотографировать, начать изучать английский язык и даже разбирать и собирать автомат Калашникова.

Рассказываем, чем занять ребенка летом 2021 в Екатеринбурге и какие лагеря работают.

НАУЧАТ ФОТОГРАФИРОВАТЬ

Цена: 17900 рублей

Возраст: 11 – 17 лет

Длительность: 10 дней

Контакт: smenalager.ru

Смена – это детский летний лагерь по фотографии в Екатеринбурге. В программе изучение основ фотографии и много практики в шести залах фотостудии в центре города. Съемка осуществляется как на смартфон, так и на камеру.

Занятия проходят с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.

В конце смены выдается сертификат о прохождении обучения. Также можно будет принять участие в фотовыставке.

Киноклуб студии «Ералаш» организован в формате летнего лагеря Фото: Алексей БУЛАТОВ

КИНОЛАГЕРЬ

Цена: 20000 рублей

Длительность: 10 дней

Контакт: citycamp.star-studios.ru

Летний киноклуб студии «Ералаш» организован в Екатеринбурге в формате летнего лагеря.

В первый день запланирован киноанонс, во второй – кинопроизводство, в третий – написание сценария, в четвертый – погружение в режиссуру, в пятый – работа за кадром, в шестой – работа дублера, в седьмой – артрелакс. Далее изучение комедии и основ монтажа. В заключительный день состоится финальный кинопоказ.

Лагерь в Екатеринбурге работает по будням с 9:00 до 18:00. Ближайшая смена запланирована на 5 июля.

НАУЧАТ ПРОГРАММИРОВАТЬ

Цена: 10310 рублей

Возраст: 7-17 лет

Длительность: 13 дней

Контакт: ekat.itstep.org

Летний лагерь в Екатеринбурге поможет ребенку погрузиться в мир информационных технологий. Ближайшая смена стартует 5 июля – участники будут создавать компьютерные игры. В смены в августе запланирован блогинг и Minecraft.

Занятия проводятся с 9:00 до 13:00, либо с 14:00 до 18:00. Также есть возможность посещать лагерь с 10:00 до 18:00.

НАУЧАТ ТАНЦЕВАТЬ

Цена: обсуждается по телефону

Возраст: 5-14 лет

Длительность: 10 дней

Контакт: 2dance-academy.ru

Летний танцевальный лагерь для детей в Екатеринбурге. В программе ежедневные танцевальные тренировки, изучение стилей, творческие мастер-классы, скалодром, прогулки и фотосессия.

Время работы: по будням с 9:00 до 18:00.

НАУЧНЫЙ ЛАГЕРЬ

Цена: 14500 рублей

Возраст: 7 – 12 лет

Длительность: 10 дней с 9:00 до 18:00

Контакт: www.newtoniq.club

В программе 2021 научного лагеря Екатеринбурга эксперименты по химии, физике, биологии, анатомии и медицине, экскурсии в музеи и на заводы, прогулки и игры в парках. Возможны походы в лес. Также включено трехразовое питание.

Для родителей – ежедневные фотоотчеты в чате в WhatsApp.

ЛАГЕРЬ С ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Цена: 12000 рублей

Возраст: 6-14 лет

Длительность: 2 недели

Контакт: www.english-club66.com

Старт ближайших смен лагеря с изучением английского языка в Екатеринбурге 5 и 19 июля, 2 и 16 августа 2021.

Набирают группы до 6 человек.

Лагерь волшебства набирает группы по 8-10 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЛАГЕРЬ ВОЛШЕБСТВА

Цена: 9000-14900 рублей

Возраст: 6–15 лет

Длительность: 10 дней

Контакт: magiccamp.ru

Лагерь «Тайная комната» в Екатеринбурге в 2021 году набирает 8-10 человек, интересующихся книгами и фильмами о Гарри Поттере. Смена – это волшебные тренинги, развлекательная и экскурсионная программы.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ

Цена: от 17000 рублей

Возраст: 8-17 лет

Длительность: 6 дней

Контакт: актив-отдых.рф

Лагерь в 20 км от Екатеринбурга – участников встречают на железнодорожном вокзале города.

Есть два направления: диверсант и разведчик.

Организаторы обучают тому, что пригодится в жизни, а именно ориентированию на местности, использованию минимального набора для выживания в лесу, безопасному отдыху на природе, а также спец. средства связи. В программе тренинг на сплочение, разборка и сборка автомата Калашникова, обучение обращению с оружием и метанию ножей, страйкбол, лазертаг, альпинистская подготовка, полоса препятствий и катание на сапбордах.