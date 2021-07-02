В Екатеринбурге из-за неисправного состава закрыли несколько станций метро

Несколько станций метро закрыли из-за неисправного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закрыли несколько станций метро. Все дело в том, что между станциями Проспект Космонавтов и Уралмаш встал неисправный состав.

- Станция Уралмаш в метро зашли, а нам говорят «Метро закрыли по техническим причинам». Всех выгнали, станцию закрыли. У людей билеты проплачены. Что-то случилось с поездами, - рассказал Александр группе ВКонтакте Инцидент Екатеринбург.

Директор ектеринбургсокого метрополитена Андрей Панаиотиди рассказал, что проблему уже решают.

- Все составы остановлены. Сейчас состав вывели на Проспект Космонавтов. Делаем размен и восстанавливаем движение, - рассказал Андрей Панаиотиди.

По его словам, сейчас закрыт участок от Проспекта Космонавтов до Динамо. Поезда ходят от Площади 1905 года до Ботанической.