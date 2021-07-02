Покататься можно прямо в центре города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге установилась аномальная жара и горожане спешат к водоемам даже вечером после работы. Ранее мы публиковали список пляжей, на которых можно позагорать даже в черте города.

Нет времени добираться на пляж, можно встретить закат не только на берегу городского пруда, но и прямо на воде, катаясь на сапе.

Публикуем расписание прогулок на сапах в Екатеринбурге на первую неделю июля 2021.

ЕЖЕДНЕВНО

Сап-прогулки прямо в центре Екатеринбурга на Верх-Исетском пруду проходят ежедневно до 1 июля как для профессионалов, так и для новичков.

Расписание:

14:00 – 15:30, 16:00 – 17:30, 18:00 – 19:30, 20:00 – 21:30 – встреча заката на сапах в Екатеринбурге.

Контакт: +7 (919) 394-65-77

Цена: 1000 рублей

3 ИЮЛЯ

Катание на сапах проходит и за пределами Екатеринбурга.

3 июля с 11:00 до 16:00 группа единомышленников будет сплавляться по реке Шайтанке. Старт от кемпинга «Висимские поляны» (поселок Висим рядом с городом Нижний Тагил)

Цена: 2500 рублей без трансфера

Контакт: +7 (902) 876-15-56

Также 3 июля катание на сапах пройдет на реке Чусовая у деревни Усть-Утка.

Цена: 5000 рублей (с ночевкой). Сюда входит прокат оборудования, пользование баней, место в трехместной палатке в кемпинге «Висимские поляны», завтрак и утренняя йога.

Дополнительно оплачивается 900 рублей за трансфер.

3900 рублей – без ночевки и трансфера.

Контакт: +7 (902) 876-15-56

Прогулки на сапах для жителей Екатеринбурга и Свердловской области по Бобровскому водохранилищу.

Цена: 1000 рублей (1,5 часа катания, включая инструктаж) Расписание: 15:00; 16:30; 18:00; 19:30; 21:00

Контакт: +7 (902) 876-15-56

Старая линза

Катание на сапах пройдет в карьере «Старая линза» – это поселок Шабровский в 25 км от Екатеринбурге.

Цена: 1000 рублей с человека

Контакт: +7 (965) 514-01-24

Расписание: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

В выходные запланированы прогулки на сапах за городом Фото: Алексей БУЛАТОВ

4 ИЮЛЯ

Сплав на Семь братьев

Цена: 3400 рублей с трансфером, 2900 – на своем автомобиле

Контакт: +7 (902) 876-15-56

Однодневный сплав на сапах за пределами Екатеринбурга – от скал 7 братьев до Каменных ворот (Каменск-Уральский). Всего 13 км.

Ильинский пруд

Катание на сапах в поселке Кашино в 40 км от Екатеринбурга.

Цена: 1000 рублей с человека

Расписание: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Контакт: +7 (965) 514-01-24