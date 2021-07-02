Покататься можно прямо в центре города
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге установилась аномальная жара и горожане спешат к водоемам даже вечером после работы. Ранее мы публиковали список пляжей, на которых можно позагорать даже в черте города.
Нет времени добираться на пляж, можно встретить закат не только на берегу городского пруда, но и прямо на воде, катаясь на сапе.
Публикуем расписание прогулок на сапах в Екатеринбурге на первую неделю июля 2021.
ЕЖЕДНЕВНО
Сап-прогулки прямо в центре Екатеринбурга на Верх-Исетском пруду проходят ежедневно до 1 июля как для профессионалов, так и для новичков.
Расписание:
14:00 – 15:30, 16:00 – 17:30, 18:00 – 19:30, 20:00 – 21:30 – встреча заката на сапах в Екатеринбурге.
Контакт: +7 (919) 394-65-77
Цена: 1000 рублей
3 ИЮЛЯ
Катание на сапах проходит и за пределами Екатеринбурга.
3 июля с 11:00 до 16:00 группа единомышленников будет сплавляться по реке Шайтанке. Старт от кемпинга «Висимские поляны» (поселок Висим рядом с городом Нижний Тагил)
Цена: 2500 рублей без трансфера
Контакт: +7 (902) 876-15-56
Также 3 июля катание на сапах пройдет на реке Чусовая у деревни Усть-Утка.
Цена: 5000 рублей (с ночевкой). Сюда входит прокат оборудования, пользование баней, место в трехместной палатке в кемпинге «Висимские поляны», завтрак и утренняя йога.
Дополнительно оплачивается 900 рублей за трансфер.
3900 рублей – без ночевки и трансфера.
Контакт: +7 (902) 876-15-56
Прогулки на сапах для жителей Екатеринбурга и Свердловской области по Бобровскому водохранилищу.
Цена: 1000 рублей (1,5 часа катания, включая инструктаж) Расписание: 15:00; 16:30; 18:00; 19:30; 21:00
Контакт: +7 (902) 876-15-56
Старая линза
Катание на сапах пройдет в карьере «Старая линза» – это поселок Шабровский в 25 км от Екатеринбурге.
Цена: 1000 рублей с человека
Контакт: +7 (965) 514-01-24
Расписание: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
В выходные запланированы прогулки на сапах за городом
Фото: Алексей БУЛАТОВ
4 ИЮЛЯ
Сплав на Семь братьев
Цена: 3400 рублей с трансфером, 2900 – на своем автомобиле
Контакт: +7 (902) 876-15-56
Однодневный сплав на сапах за пределами Екатеринбурга – от скал 7 братьев до Каменных ворот (Каменск-Уральский). Всего 13 км.
Ильинский пруд
Катание на сапах в поселке Кашино в 40 км от Екатеринбурга.
Цена: 1000 рублей с человека
Расписание: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Контакт: +7 (965) 514-01-24