В Свердловской области крупный град уничтожил посадки, побил машины и повыбивал стекла в домах

Град размером с перепелиное яйцо выпал в Ивдели Фото: Дмитрий Романченко

В некоторых районах Свердловской области, как и обещали синоптики, накануне вечером жара сменилась непогодой. Не повезло жителям северной части региона - там выпал крупный град и пронесся ураганный ветер. Так, например, стихия накрыла Таборинский район, Ивдельский городской округ и Карпинск.

Судя, по фото, градины были размером с перепелиное яйцо. Как рассказывают очевидцы, крупные градины падали около 15 минут. Из-за разгула стихии оказались повреждены автомобили и деревья, в садах пострадали теплицы и посадки, а в некоторых домах даже выбило стекла.

Фото: Дмитрий Романченко

- Был вот такой град, сопровождающийся шквалистым ветром. Разбило стекла в доме, посадки в огороде также практически уничтожены, - рассказала жительница деревни Фирули группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».

Напомним, что в МЧС Свердловской области предупредили, что такая погода продержится в регионе два дня - сегодня и завтра. Местами по Свердловской области пройдут сильные дожди, грозы и град. Также спасатели предупредили о штормовом ветре с порывами до 27 метров в секунду.

О любых чрезвычайных ситуациях необходимо сообщить по телефону 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112.

Смотреть видеосюжет Север Свердловской области накрыл ураганный ветер с крупным градом

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