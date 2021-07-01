Врачи, которые полгода ставили неверный диагноз екатеринбурженке, умершей от рака, попали под «уголовку»

Дарья скончалась в возрасте 34 лет. Фото: страница в Instagram

За смерть екатеринбурженки, которой полгода ставили неверный диагноз в Свердловском областном онкологическом диспансере, могут ответить врачи. Следственный комитет завел по факту смерти Дарьи Антроповой уголовное дело.

Все началось в мае 2019-го, когда у Дарьи появилась шишка в области ягодицы. Снимки указывали на опухоль. Тогда в Свердловском областном онкологическом диспансере девушке назначили химиотерапию.

- После первого курса вроде бы стало легче, но потом боли возобновились, и опухоль выросла в 1,5 раза! Было принято решение о проведении повторной биопсии, и в конце января мы получили вердикт: экстраскелетная саркома Юинга, - писала Дарья на своей страничке в Instagram.

Позже этот диагноз подтвердили и в клинике имени Блохина в Москве.

- То есть меня почти полгода лечили совсем от другой болячки! – заключила Дарья.

Несмотря на постоянные боли, девушка не теряла оптимизма. Фото: страница в Instagram

Свердловские врачи предложили 34-летней уралочке ампутировать часть ноги. Дарья отказалась. Она начала сбор средств. Дарье требовался миллион рублей, чтобы оплатить лечение в московской клинике. Столичные врачи обнадежили Дарью и ее мужа Кирилла, сказав, что есть шанс на спасение.

К сожалению, спасти девушку не удалось. В начале июня 2020 года Дарья скончалась на руках у мужа в вагоне поезда. В этот момент они возвращались в Екатеринбург.

- Помните, наша борьба не была напрасной: не нужно опускать руки. Нам не хватило пары месяцев. Но мы слишком доверяли врачам, хотя и пришли к ним еще на начальной стадии болезни. Мы успели с Дашенькой сказать друг другу нужные слова. Это очень важно, не тратьте время понапрасну. Кто знает, что случится с вашими любимыми завтра. Не ругайтесь, не обижайте их, берегите и любите всем сердцем, - написал муж Дарьи после ее смерти.

Девушка умерла на руках у мужа. Фото: страница в Instagram

Около года следователи проводили проверку. Лишь 16 июня они возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Правда, пока дело заведено на неустановленных медиков из числа сотрудников Свердловского областного онкологического диспансера. В постановлении о смерти девушки сказано, что Дарье Антроповой был ошибочно поставлен диагноз «лимфома / лейкоз», в результате чего, ей не была оказана своевременная и эффективная медицинская помощь. В реальности у нее была экстраскелетная саркома Юинга, но Дарью полгода лечили не от той болезни.