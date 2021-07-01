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Общество1 июля 2021 15:46

«Это не болезнь, а вызов»: откровения людей, которые столкнулись с биполярным расстройством

Часто это состояние путают с плохим характером. Наши героини - это жительницы Екатеринбурга, которые готовы говорить о своем диагнозе.
Екатерина БАЙКАЛОВА
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В периоды обострения БАР держать свои эмоции сложно, но возможно

В периоды обострения БАР держать свои эмоции сложно, но возможно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Биполярное расстройство – это психическое заболевание, разделяющее жизнь на черное и белое. БАР выражается в периодах приподнятого настроения, которое через время меняется на угнетенность и депрессию. Сегодня это одна из наиболее распространенных психических болезней, которую нельзя вылечить таблеткой и забыть. Биполярное расстройство – это настоящий вызов и пожизненная борьба для человека.

«КП – Екатеринбург» пообщалась с теми, кто лоб в лоб столкнулись с данным диагнозом.

Ирина, 27 лет: «Я не скрываю свой диагноз и мне легче»

В декабре прошлого года девушка перенесла коронавирус, однако он не только пошатнул общее здоровье и состояние, но и обострил биполярное расстройство.

- Первые симптомы у меня проявились восемь лет назад, но все, как обычно, списывалось на лень, усталость и плохой характер. Потом я начала подозревать неладное, распознала диагноз, а врач уже подтвердил, - рассказывает Ирина. - После того как в 2020 году диагноз поставили официально, я не стала его ни от кого скрывать. Мне самой стало спокойнее от осознания, что это не характер плохой, а просто заболевание на разных стадиях. Когда я переболела коронавирусом, БАР из второго типа, в июле, перешел в первый, то есть обострился. Меня посещали суицидальные мысли, тратила все деньги в ноль, брала кучу кредитов, которые потом не знала, как отдавать…

Несмотря на распространенность заболевания, причины возникновения БАР до сих пор не выявлены

Несмотря на распространенность заболевания, причины возникновения БАР до сих пор не выявлены

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Однако у болезни есть и вторая сторона, когда упадническо-депрессивное состояние сменяется на гипоманиакальное. В такие моменты человеку кажется, что он может свернуть горы и легко преодолеет все препятствия.

- Маниакальный синдром выражается в приподнятом настроении. В такие моменты ты словно находишься под чем-то. Речь становится быстрая, я перескакиваю с темы на тему в разговоре, - рассказывает Ирина. – Идеи лезут со всех щелей. Могу не спать несколько суток, появляются грандиозные мысли о своем превосходстве и о смысле жизни.

И с тем и другим состоянием справляться Ирине приходится самой. Медикаментозная терапия ей не подходит, так как на лекарства у нее побочные эффекты.

- Был очень трудный подбор препаратов, меняли четыре раза, ничего не подходило. Где-то с марта я без терапии, - вздыхает девушка. - Месяц назад нужно было снова ее начинать, но страх, что побочные эффекты начнутся снова, меня останавливает.

Юлия, 29 лет: «Моя жизнь похожа на американские горки»

- Моя жизнь была похожа на американские горки. То хорошо, то плохо. Я не могла понять свое состояние, все время искала причину такого поведения. Когда мне было хорошо, я добивалась профессиональных успехов. Месяцев пять мое состояние держалось в норме, а затем я скатывалась в какое-то небытие, где весь мир казался исключительно черным, - рассказывает Юлия. – Я уходила с работы со скандалами, портила хорошие отношения с людьми, дралась с молодым человеком и могла истерить до утра. После того, как пик агрессии утихал, я понимала, что натворила делов и выбраться из этого самостоятельно мне уже будет сложно.

Часто люди симптомы БАР путают с плохим характером

Часто люди симптомы БАР путают с плохим характером

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Юлию, как и предыдущую героиню, посещали мысли свести счеты с жизнью. Дошло до того, что девушка начала бояться оставаться наедине с собой.

- Я поняла, что больше так не могу. Оглянулась на свою жизнь и пришла к выводу, что это состояние со мной более 10 лет и если я не обращусь к специалисту, то моя жизнь закончится рано и плохо. Начала свой путь от невролога, ведь я думала, что у меня просто какой-нибудь невроз. Врач внимательно выслушала мою историю, несколько минут помолчала и выдала, что мне нужен психотерапевт, - продолжает Юлия. – В ту минуту у меня была паника, что теперь меня засунут в психиатрическую больницу и скажут, что я ненормальная. Я долго тянула, искала себе отговорки, но в итоге решилась на прием. Врач расспрашивал о моих приступах агрессии, поведении в семье и в обществе, реализована ли я в жизни, как я сплю, как я обращаюсь с деньгами, есть ли у меня друзья и увлечения. Я вывалила ему ему всю правду. И он заговорил о какой-то «биполярке», до того момента я не слышала об этом диагнозе ни разу. К концу приема психотерапевт дал выписку: «БАР второго типа». Земля ушла из-под ног. Я начала расспрашивать лечится ли это или это пожизненно. Что теперь будет с моей работой и жизнью. Но ответ был сух: «От этой болезни избавиться навсегда невозможно, но можно выйти в стойкую ремиссию». Единственное, что я хорошо запомнила в тот момент, это то, что моя жизнь не будет прежней и нужно приспосабливаться и к диагнозу, и к новой реальности. Так и начался мой путь к изменениям. Медикаментозная и психологическая терапия значительно улучшили мое моральное состояние, истерики практически сошли на нет, агрессия стихла, но страх, что когда-то это повторится снова, меня парализует и приводит в ужас.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Арсений ВЛАСЕНКО, психотерапевт:

- БАР - это серьезная пожизненная борьба и вызов для пациента. Оно характеризуется чередующимися эпизодами продолжительной глубокой депрессии и периодами чрезмерно повышенного или раздражительного настроения, известного как мания. То есть, это обязательная смена «фаз», когда состояние подавленности, эмоционального истощения с суицидальными мыслями сменяется на «выражено-позитивное, окрыленное», ощущение себя сверхчеловеком. Это и ведение гиперактивной социальной и сексуальной жизни, в том числе и за счет сна, а также раздражительность, возбужденность, прямолинейность, грубость, конфликтность, нетерпимость к критике, склонность к необдуманным поступкам.

Верным помощником в борьбе с БАР может стать психотерапия

Верным помощником в борьбе с БАР может стать психотерапия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это заболевание встречается, как у женщин, так и у мужчин. Возраст, от подросткового до зрелого (старше 50), но чаще дебют происходит в возрасте до 24 лет.

Диагноз устанавливается на основании анамнеза, психического статуса, клинической картины. Специфических диагностических тестов и анализов для БАР нет, но могут использоваться шкалы депрессии для выявления глубины депрессивной психосоматики.

Несмотря на распространенность заболевания, причины возникновения БАР до сих пор не выявлены. Победить болезнь можно только с помощью таблеток и психотерапии. Медикаментозное лечение в комбинации с психотерапией позволяет улучшить качество жизни и снизить частоту и выраженность рецидивов.

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