«Это не болезнь, а вызов»: откровения людей, которые столкнулись с биполярным расстройством

Человек с БАР не представляет опасности для общества Фото: Алексей БУЛАТОВ

Биполярное расстройство – это психическое заболевание, разделяющее жизнь на черное и белое. БАР выражается в периодах приподнятого настроения, которое через время меняется на угнетенность и депрессию. Биполярное расстройство – это настоящий вызов и пожизненная борьба для человека.

«КП – Екатеринбург» пообщалась с теми, кто лоб в лоб столкнулись с данным диагнозом.

Ирина, 27 лет: «Я не скрываю свой диагноз и мне легче»

В декабре прошлого года девушка перенесла коронавирус, однако он не только пошатнул общее здоровье и состояние, но и обострил биполярное расстройство.

- Первые симптомы у меня проявились восемь лет назад, но все, как обычно, списывалось на лень, усталость и плохой характер. Потом я начала подозревать неладное, распознала диагноз, а врач уже подтвердил, - рассказывает Ирина. - После того как в 2020 году диагноз поставили официально, я не стала его ни от кого скрывать. Мне самой стало спокойнее от осознания, что это не характер плохой, а просто заболевание на разных стадиях. Когда я переболела коронавирусом, БАР из второго типа, в июле, перешел в первый, то есть обострился. Меня посещали суицидальные мысли, тратила все деньги в ноль, брала кучу кредитов, которые потом не знала, как отдавать…

Однако у болезни есть и вторая сторона, когда упадническо-депрессивное состояние сменяется на гипоманиакальное. В такие моменты человеку кажется, что он может свернуть горы и легко преодолеет все препятствия.

- Маниакальный синдром выражается в приподнятом настроении. В такие моменты ты словно находишься под чем-то. Речь становится быстрая, я перескакиваю с темы на тему в разговоре, - рассказывает Ирина. – Идеи лезут со всех щелей. Могу не спать несколько суток, появляются грандиозные мысли о своем превосходстве и о смысле жизни.

И с тем и другим состоянием справляться Ирине приходится самой. Медикаментозная терапия ей не подходит, так как на лекарства у нее побочные симптомы.

- Был очень трудный подбор препаратов, меняли четыре раза, ничего не подходило. Где-то с марта я без терапии, - вздыхает девушка. - Месяц назад нужно было снова ее начинать, но страх, что побочные эффекты начнутся снова, меня останавливает.

Юлия, 29 лет: «Моя жизнь похожа на американские горки»

- Моя жизнь была похожа на американские горки. То хорошо, то плохо. Я не могла понять свое состояние, все время искала причину такого поведения. Когда мне было хорошо, я добивалась профессиональных успехов. Месяцев пять мое состояние держалось в норме, а затем я скатывалась в какое-то небытие, где весь мир казался исключительно черным, - рассказывает Юлия. – Я уходила с работы со скандалами, портила хорошие отношения с людьми, дралась с молодым человеком и могла истерить до утра. После того, как пик агрессии утихал, я понимала, что натворила делов и выбраться из этого самостоятельно мне уже будет сложно.

Юлию, как и предыдущую героиню, посещали мысли свести счеты с жизнью. Дошло до того, что девушка начала бояться оставаться наедине с собой.

- Я поняла, что больше так не могу. Оглянулась на свою жизнь и пришла к выводу, что это состояние со мной более 10 лет и если я не обращусь к специалисту, то моя жизнь закончится рано и плохо. Начала свой путь от невролога, ведь я думала, что у меня просто какой-нибудь невроз. Врач внимательно выслушала мою историю, несколько минут помолчала и выдала, что мне нужен психотерапевт, - продолжает Юлия. – В ту минуту у меня была паника, что теперь меня засунут в психиатрическую больницу и скажут, что я ненормальная. Я долго тянула, искала себе отговорки, но в итоге решилась на прием. Врач расспрашивал о моих приступах агрессии, поведении в семье и в обществе, реализована ли я в жизни, как я сплю, как я обращаюсь с деньгами, есть ли у меня друзья и увлечения. Я вывалила ему ему всю правду. И он заговорил о какой-то «биполярке», до того момента я не слышала об этом диагнозе ни разу. К концу приема психотерапевт дал выписку: «БАР второго типа». Земля ушла из-под ног. Я начала расспрашивать лечится ли это или это пожизненно. Что теперь будет с моей работой и жизнью. Но ответ был сух: «От этой болезни избавиться навсегда невозможно, но можно выйти в стойкую ремиссию». Единственное, что я хорошо запомнила в тот момент, это то, что моя жизнь не будет прежней и нужно приспосабливаться и к диагнозу, и к новой реальности. Так и начался мой путь к изменениям. Медикаментозная и психологическая терапия значительно улучшили мое моральное состояние, истерики практически сошли на нет, агрессия стихла, но страх, что когда-то это повторится снова, меня парализует и приводит в ужас.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Арсений ВЛАСЕНКО, психотерапевт:

- БАР - это серьезная пожизненная борьба и вызов для пациента. Оно характеризуется чередующимися эпизодами продолжительной глубокой депрессии и периодами чрезмерно повышенного или раздражительного настроения, известного как мания. То есть, это обязательная смена «фаз», когда состояние подавленности, эмоционального истощения с суицидальными мыслями сменяется на «выражено-позитивное, окрыленное», ощущение себя сверхчеловеком. Это и ведение гиперактивной социальной и сексуальной жизни, в том числе и за счет сна, а также раздражительность, возбужденность, прямолинейность, грубость, конфликтность, нетерпимость к критике, склонность к необдуманным поступкам.

Это заболевание встречается, как у женщин, так и у мужчин. Возраст, от подросткового до зрелого (старше 50), но чаще дебют происходит в возрасте до 24 лет.

Диагноз устанавливается на основании анамнеза, психического статуса, клинической картины. Специфических диагностических тестов и анализов для БАР нет, но могут использоваться шкалы депрессии для выявления глубины депрессивной психосоматики.

Несмотря на распространенность заболевания, причины возникновения БАР до сих пор не выявлены. Победить болезнь можно только с помощью таблеток и психотерапии. Медикаментозное лечение в комбинации с психотерапией позволяет улучшить качество жизни и снизить частоту и выраженность рецидивов.

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