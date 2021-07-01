СК завел дело о халатности из-за смерти екатеринбурженки, которой полгода ставили неверный диагноз

Девушка скончалась на руках у мужа, когда возвращалась на поезде из частной клиники в Москве. Фото: предоставлено родственниками

Следственный комитет завел уголовно дело после смерти 34-летней екатеринбурженки, которая умерла от рака.

Все началось в мае 2019-го, когда у Дарьи появилась шишка в области ягодицы. Снимки указывали на опухоль. Тогда в Свердловском областном онкологическом центре девушке назначили курсы химиотерапии, но от них пациентке стало только хуже: опухоль увеличилась в полтора раза.

Позже в своем блоге, где Дарья рассказывала о том как она борется с заболеванием, девушка сообщила, что медики пришли к выводу о том, что у нее экстраскелетная саркома Юинга.

- Диагноз подтвердился и в клинике имени Блохина в Москве, и на молекулярно-генетическом исследовании. То есть меня почти полгода лечили совсем от другой болячки! – писала Дарья.

В начале июня 2020-го врачи сообщили ее мужу Кириллу, что его жену уже не спасти. Дарья Антропова скончалась в вагоне поезда, прямо на руках у мужа. Кирилл уверен, что если бы врачи вовремя поставили правильный диагноз, то его жену можно было спасти. Кирилл Щуплецов писал обращение в СК, где просил привлечь врачей к уголовной ответственности по статье «Халатность».

16 июня 2021 года следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга завел дело по второй части статьи 109 (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

- Медицинским персоналом ГАУЗ СО «СООД» (Свердловский областной онкологический диспансер) Дарье Антроповой был ошибочно поставлен диагноз «лимфома / лейкоз», в результате чего, ей не была оказана своевременная и эффективная медицинская помощь, - говорится в постановлении СК (есть в распоряжении редакции. – Прим. Ред.).

В постановлении говорится, что смерть девушки наступила из-за того, что ей был поставлен неверный диагноз. Как рассказала «КП-Екатеринбург» юрист Юлия Федотова, представляющая интересы мужа Дарьи, уголовное дело пока безфигурантное.

- Будет проведена экспертиза, и будут допрошены все медики, которые с ней взаимодействовали. После этого будет установлено, в чем именно заключался дефект оказания медицинской помощи, и будет понятно, кто его причинил, - рассказала Юлия Федотова.

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