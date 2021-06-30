Губернатор Куйвашев обратился к бизнесу с призывом о внимании к росту зарплат

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев обратился к уральскому бизнесу с призывом уделить особое внимание росту уровня доходов жителей Свердловской области.

Обращаясь к членам УТПП, глава региона отметил, что, несмотря на все трудности прошлого года, экономика региона сохранила устойчивость, и к этому результату Уральская торгово-промышленная палата имеет непосредственное отношение. Губернатор заявил о высокой оценке того вклада, которые внёс бизнес в борьбу с пандемией и преодоление всех связанных с ней кризисных явлений. Он также подчеркнул: правительство Свердловской области делает всё, чтобы создать условия для развития и сохранения устойчивости уральского бизнеса. Но при этом рассчитывает на встречное движение со стороны предпринимательского сообщества. Задача «номер один» здесь – полное восстановление рынка труда и неуклонный рост доходов уральцев.

- Там, где бизнес вернулся на прибыльные показатели, работники предприятий должны зарабатывать больше. Да, мы видим, что средняя заработная плата в области по итогам января-апреля выросла на 8% к аналогичному периоду прошлого года. Но, все прекрасно понимают, что такие показатели обеспечивают предприятия в сфере информационных технологий, электроники, энергетики, металлургии и ряда других отраслей, а в целом уровень доходов людей всё еще далек от того, которых бы их устраивал, – отметил Евгений Куйвашев.

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Отметим, в ходе конференции сегодня было принято важное для УТПП и предпринимательского сообщества решение. Главой крупнейшего бизнес-объединения региона на следующие пять лет вновь избран Андрей Беседин.

- Для чего мы плотно интегрируемся в территории региона, в общественную жизнь Среднего Урала, в международные активности? Ответ прост: чтобы иметь больше возможностей помогать бизнесу, – заявил он, добавив, что приоритетами работы УТПП в ближайшей перспективе будут ещё большая точность, адресность, скорость, быстрая обратная связь и развитие сообществ внутри членской базы.

Роль и статус Уральской торгово-промышленной палаты в российской системе бизнес-объединений, в также поддержку со стороны правительства Свердловской области подчеркнул сегодня также вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко.