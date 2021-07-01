Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 июля 2021 10:50

В аэропорту Кольцово пассажирский лайнер столкнулся с птицами

Борт вылетал из Екатеринбурга в Геленджик
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Самолет продолжил путь после столкновения с птицами

Самолет продолжил путь после столкновения с птицами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 июля самолет А-320 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Екатеринбургского аэропорта «Кольцово» в Геленджик рейсом SU-2863, во время набора высоты столкнулся со стаей птиц. Об этом командир воздушного судна сообщил диспетчеру.

Экипаж воздушного судна принял решение продолжить полет в Геленджик, так как бортовая система после столкновения не получила повреждений и работает исправно. На борту во время ЧП находился 141 пассажир, включая 37 детей и 6 членов экипажа. Никто из людей не пострадал.

- Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в части безопасного орнитологического обеспечения полетов вместе со специалистами службы аэропорта «Кольцово», начатой в прошлом месяце, - сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

ЧППроисшествия: ЧП