В аэропорту Кольцово пассажирский лайнер столкнулся с птицами

Самолет продолжил путь после столкновения с птицами Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 июля самолет А-320 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Екатеринбургского аэропорта «Кольцово» в Геленджик рейсом SU-2863, во время набора высоты столкнулся со стаей птиц. Об этом командир воздушного судна сообщил диспетчеру.

Экипаж воздушного судна принял решение продолжить полет в Геленджик, так как бортовая система после столкновения не получила повреждений и работает исправно. На борту во время ЧП находился 141 пассажир, включая 37 детей и 6 членов экипажа. Никто из людей не пострадал.

- Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в части безопасного орнитологического обеспечения полетов вместе со специалистами службы аэропорта «Кольцово», начатой в прошлом месяце, - сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.