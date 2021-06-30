За год количество вариантов в сфере загородной недвижимости увеличилось на 20% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лето в разгаре, погода радует – горожане задумываются о том, где провести лето. Учитывая, что выехать за границу проблематично, а курорты Черного моря переполнены, хорошим выходом станет аренда дачи в Екатеринбурге и Свердловской области на несколько месяцев. Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости рассказал, как правильно выбрать и снять дачу в Екатеринбурге и поблизости.

По данным Авито Недвижимость за год количество вариантов в сфере загородной недвижимости увеличилось на 20%. Самыми популярными направлениями для аренды являются: пригороды Екатеринбурга, Горный Щит, Нижний Тагил, Арамиль и Верхнее Дуброво.

НА КАКОЙ СРОК СНЯТЬ

Для начала нужно определиться, на какой срок вы хотите арендовать дачу. Посуточно загородный объект можно снять от 1000 рублей в сутки. Дороже всего обойдутся коттеджи – в начале июня средняя цена аренды коттеджа в Свердловской области составила 10000 рублей в сутки, дом же можно было в среднем арендовать за 5000 рублей в сутки.

В 2020 году жители Екатеринбурга снимали дачу в Свердловской области на длительный срок за 35000 рублей в месяц, а в 2021 году цены поднялись до 38000 в месяц. Если платить сразу за месяц, а не посуточно, сумма выходит ниже, уточняет эксперт.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Для начала можно определиться с локацией будущего места отдыха: определите максимально приемлемое расстояние от своего дома до будущего места отдыха, чтобы отфильтровать подходящие варианты. Удаленность дачи от Екатеринбурга, от магазинов и торговых центров будет влиять на цену объекта – чем дальше, тем дешевле. Удобнее всего выбирать объект, ориентируясь на карту – так сразу будет понятно расстояние до ближайших озер и рек, леса, удаленность от крупных трасс.

Далее отфильтровать объекты можно по наличию желаемых опций и удобств, которые должны быть в доме (например, наличие сауны или бани, мангала, бассейна и других развлечений).

При выборе категории учитывайте, что дачи, как правило, рассчитаны на проживание в летний сезон, так как часто бывают неотапливаемыми.

Прежде, чем снять дачу, жителю Екатеринбурга нужно уточнить условия аренды и финальную цену (она может меняться в зависимости от количества проживающих, а также включать плату за коммунальные услуги, ТВ и Интернет).

Важно узнать, какие соседи, кто будет заниматься растениями на участке и, при необходимости, разрешено ли проживание с питомцем.

В договоре прописывают ФИО и паспортные данные сторон, документы права собственности, наименование и адрес дома, срок аренды, размер арендной платы и порядок ее внесения, размер и порядок возврата залоговой суммы, права и обязанности сторон. Также можно составить расписку, указав в ней сумму, дату, адрес и паспортные данные человека, который взял у вас деньги, так вы будете иметь подстраховку на случай возникновения спорных ситуаций.

ДАЧИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Жители Екатеринбурга могут арендовать дом, дачу или коттедж в Свердловской области на лето уже сейчас. Публикуем варианты.

Среднесрочная аренда:

Дом на берегу пруда на участке 10 соток находится на расстоянии 98 километров от Екатеринбурга. Арендная плата с мая по октябрь: 15000 рублей в месяц.

Фото: Авито.Недвижимость

Дом сдается на длительный срок. Отопление печное, есть скважина с питьевой водой, бытовая техника и мебель. Дом находится на участке 10 соток и из него открывается хороший вид.

Дом на берегу пруда с печным отоплением ждет в гости семью на длительный срок. Отличное место вдали от городского шума. Чистый воздух, хорошая экология, уникальные по красоте места. Рядом природный парк «Оленьи ручьи», в городе есть горнолыжный центр, вся инфраструктура.

Хозяева предупреждают: условия и стоимость аренды обсуждаются; улучшения могут быть засчитаны в стоимость аренды. Снять дом стоит от 15000 рублей в месяц.

Фото: Авито.Недвижимость

Варианты для посуточной аренды:

Двухэтажная дача из кедра с баней и мангалом находится недалеко от Екатеринбурга. Дом оборудован спутниковым телевидением, также есть микроволновка, холодильник и газовая плита для приготовления еды. Но долго сидеть дома перед телевизором в таком месте вряд ли захочется: вокруг дома растут кедры, рядом - кедровая баня, а в пешей доступности -- водохранилище. Арендовать дом в сутки стоит 4 тысячи рублей с баней, и 2 тысячи без пользования баней.

Фото: Авито.Недвижимость

Мини коттедж с панорамными окнами и банным чаном станет отличным вариантом для тех, кто хочет жить на даче, но не хочет уезжать далеко от Екатеринбурга. Для гостей доступна мангальная зона, банный чан и баня. Дом оборудован всеми удобствами, бытовой техникой и посудой. До коттеджа легко добраться на такси. Аренда коттеджа обойдется от 3000 рублей в сутки.

Фото: Авито.Недвижимость

Гостевой деревянный домик с фантазийными перилами станет отличным местом отдыха для пары или семьи с ребенком. Хозяева обещают отдых в полной самоизоляции в двухэтажном красивом домике с русской баней. Для отдыха есть все самое необходимое, а главное - вокруг красивейшие места, водоем, рыбалка, тихая охота за грибами и ягодами. Дом находится в 200 км. от Екатеринбурга и 180 км. от Перми. Арендовать домик можно от 3 000 за сутки. Также хозяева с радостью организуют пешие и выездные экскурсии по местным красотам.

Фото: Авито.Недвижимость

Дом в живописном месте на берегу реки Сылва ждет в гости компанию до 4-х человек. В доме печное отопление, 2 комнаты, кухня, сан.узел, баня на улице. Вокруг - лес для прогулок за грибами, на реке можно устроить рыбалку. Стоимость аренды в будние дни - 1000 рублей в сутки, в выходные и праздничные - 1500 рублей в сутки. При аренде от 7 дней сутки стоят 1000 рублей.