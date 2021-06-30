Бывшая любовница рэпера Гуфа показала в сториз свое избитое лицо

В прошлом Яна была участнице скандального шоу "Дом-2". Фото: Instagram Яны Шевцовой

Бывшая любовница рэпера Гуфа, екатеринбурженка Яна Шевцова опубликовала у себя в сториз в Instagram фото своего избитого лица.

- Я вызвала скорую, мне сказали у меня челюстно-лицевая травма, - всхлипывая, говорит на видео девушка.

При этом лицо Яны залито кровью. После этого она залилась горькими слезами. На следующем сториз Яна Шевцова уже находится в травмпункте.

- Приехала в больницу, здесь очень много народу. Похоже, будут зашивать, поскольку очень глубокая рана, - уточнила Яна.

Яне зашили бровь в травмпункте. Фото: Instagram Яны Шевцовой

Девушка приехала в травмпункт, расположенный на Челюскинцев. На следующих сториз Яна поделилась фотографиями зашитой брови. При этом врачами она осталась довольна.

О том, кто поднял на нее руку, Яна не сообщила, хотя и намекнула.

- Только не говорите, что это сделал близкий человек, - написал один из подписчиков.

- К сожалению, это так, - ответила Яна.

Судя по Instagram Яны сейчас она замужем. Екатеринбурженка Яна Шевцова в прошлом являлась участницей скандального шоу Дом-2, но широкую известность она получила после того как рассказала о своих отношениях с московским рэпером Гуфом. Причем в ту пору девушке было всего лишь 16 лет.