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Происшествия30 июня 2021 17:43

Бывшая любовница рэпера Гуфа показала в сториз свое избитое лицо

Екатеринбурженка рассказала, что на нее поднял руку близкий человек
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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В прошлом Яна была участнице скандального шоу "Дом-2". Фото: Instagram Яны Шевцовой

В прошлом Яна была участнице скандального шоу "Дом-2". Фото: Instagram Яны Шевцовой

Бывшая любовница рэпера Гуфа, екатеринбурженка Яна Шевцова опубликовала у себя в сториз в Instagram фото своего избитого лица.

- Я вызвала скорую, мне сказали у меня челюстно-лицевая травма, - всхлипывая, говорит на видео девушка.

При этом лицо Яны залито кровью. После этого она залилась горькими слезами. На следующем сториз Яна Шевцова уже находится в травмпункте.

- Приехала в больницу, здесь очень много народу. Похоже, будут зашивать, поскольку очень глубокая рана, - уточнила Яна.

Яне зашили бровь в травмпункте. Фото: Instagram Яны Шевцовой

Яне зашили бровь в травмпункте. Фото: Instagram Яны Шевцовой

Девушка приехала в травмпункт, расположенный на Челюскинцев. На следующих сториз Яна поделилась фотографиями зашитой брови. При этом врачами она осталась довольна.

О том, кто поднял на нее руку, Яна не сообщила, хотя и намекнула.

- Только не говорите, что это сделал близкий человек, - написал один из подписчиков.

- К сожалению, это так, - ответила Яна.

Судя по Instagram Яны сейчас она замужем. Екатеринбурженка Яна Шевцова в прошлом являлась участницей скандального шоу Дом-2, но широкую известность она получила после того как рассказала о своих отношениях с московским рэпером Гуфом. Причем в ту пору девушке было всего лишь 16 лет.

Бывшая любовница рэпера Гуфа рассказала, что ее избил близкий человек
Видео: Instagram Яны Шевцовой
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