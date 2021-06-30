Свердловским госавтоинспекторам пришлось стрелять, чтобы остановить машину с пьяным подростком

Скрыться от ГИБДД пытался 17-летний пьяный парень без прав Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Красноуфимске ранним утром 29 июня инспекторы ГИБДД устроили погоню за тремя парнями на ВАЗе. Госатоинпекторы начали преследовать машину после того, как поступило сообщение о том, что по улице Мизерова в Красноуфимске, ездит машина, водитель которой, предположительно, пьян.

- С применением специальных сигналов водителю подали сигнал об остановке, но он, отказавшись выполнить требования сотрудников, увеличил скорость и попытался скрыться, выехав на автодорогу «Ачит - Месягутово». Несмотря на неоднократные требования автоинспекторов об остановке, водитель продолжал движения, допуская выезды на полосу встречного движения, чем создавал реальную угрозу безопасности, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Чтобы остановить лихача, полицейским пришлось стрелять. Однако и после этого молодые люди не остановились. Задержать парней удалось только после того, как водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части и автомобиль перевернулся.

Лихачом, пытавшимся скрыться от ГИБДД, оказался 17-летний парень поселка Саргая Красноуфимского района. Он разъезжал на машине без прав и имел признаки опьянения. Когда автомобиль перевернулся, он получим перелом левой ноги. С ним в машине находились его ровесник из Нижневартовска и 20-летний местный житель.

Сейчас полицейские проводят проверку. Водитель будет привлечен к административной ответственности не только за то, что сел за руль пьяным, но и за многочисленные нарушения во время движения, а также невыполнение требований сотрудников полиции.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

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