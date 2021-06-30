«Сотрудники увольняются ежедневно»: ветеран свердловского МВД обратился к Владимиру Путину с жалобой на руководство местной полиции

Александр Перевалов является председателем совета ветеранов Ленинского РОВД Екатеринбурга. Фото: скриншот видео

В распоряжении «КП» появилось видео, на котором председатель совета ветеранов Ленинского РОВД Екатеринбурга Александр Перевалов записал обращение на «Прямую линию» Владимира Путина. На записи мужчина выступает с критикой руководства полиции уральской столицы и области.

- Я прошу вас срочно обратить внимание на состояние подразделений полиции Российской Федерации, в частности, города Екатеринбурга. Ежедневно более двух десятков сотрудников увольняется из органов внутренних дел, - заявил на видео Александр Перевалов.

Также ветеран недоволен тем, что руководителями ГУ МВД и УМВД Екатеринбурга стали выходцы из Тверской области. Напомним, генерал Александр Мешков стал руководителем ГУ МВД по Свердловской области осенью 2019 года, а Игорь Озеров возглавил УМВД Екатеринбурга весной 2020-го.

- Я предлагаю растить своих руководителей, а не направлять их из других областей Российской Федерации, - обратился к президенту Александр Перевалов.

Посетовал Перевалов и на отсутствие диалога между руководством и ветеранскими организациями. По его словам, председателям отказывают во встрече, более того их намеренно выживают из структуры.

Впрочем, по словам людей, знакомых с ситуацией, у Александра Перевалова был затяжной конфликт с Игорем Озеровым. Из-за этого ветеран Ленинского РОВД последние несколько месяцев не ходил на работу. Что касается проблемы с кадрами, то она действительно имеет место быть.

В том числе об этом в разговоре с «КП»-Екатеринбург говорит полковник внутренней службы Зоя Захарова. На протяжении последних 13 лет она была начальником отдела по работе с личным составом УМВД Екатеринбурга.

- Ежемесячно из городского гарнизона увольняется несколько десятков человек. Уходит множество грамотных сотрудников. Я больше 30 лет проработала в городском гарнизоне, поэтому сильно это переживала, для меня многие сотрудники, как дети, - рассказывает Зоя Захарова. - Такая ситуация в городском гарнизоне полиции сложилась после того как его возглавил Игорь Озеров.

После ухода с должности начальника отдела по работе с личным составом Зоя Захарова занимала должность главного специалиста по работе с ветеранскими организациями городского УМВД. Но 30 июня она написала заявление об уходе и с этой должности. Она также подтвердила, что руководство городского УМВД с момента прихода Игоря Озерова перестало взаимодействовать с ветеранскими организациями.

Мы обратились за комментарием по поводу информации, изложенной в статье в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области. Официальный представитель свердловского полицейского главка Валерий Горелых пообещал прокомментировать ситуацию после установления более подробных и точных обстоятельств.

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