Губернатор Куйвашев передал больницам региона новые санитарные автомобили

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев 28 июня передал санитарные автомобили больницам Свердловской области. Новые 7-местные машины, 48 LADA Largus разъехались сегодня в 29 населенных пунктов Среднего Урала. На таком транспорте, к примеру, передвигаются участковые врачи, выезжающие на дом к пациентам, или медики, доставляющие лекарства в отдалённые территории. Новые санитарные автомобили, купленные по программе модернизации первичного звена здравоохранения, сделают таким образом медицинскую помощь уральцам ещё доступнее.

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

- В пандемию, когда выезды участковых увеличились в разы, штатных машин в больницах не хватало, на помощь приходил служебный транспорт других организаций, местных администраций. Поэтому примерно треть новых машин отправляются на расширение автопарка больниц, остальные заменят изношенные. Это машины для участковых врачей, которые работают непосредственно с людьми, выезжают к больным детям, взрослым и старикам. Нужно, чтобы помощь к человеку прибывала быстрее, — отметил Евгений Куйвашев.

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

По его словам, зимой часть больниц уже получила новые автомобили. Всего по программе модернизации на 2021 год запланирована передача 276 санитарных машин. Общая их стоимость — более 375 миллионов рублей. А всего на модернизацию первичного звена — поликлиники и ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты) — в областном бюджете запланировано более 3 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на новое оборудование, капитальный ремонт зданий, приобретение транспорта.

Один из новых санитарных автомобилей, который уже завтра отправится на помощь пациентам, показал губернатору Евгению Куйвашеву главный врач Артёмовской центральной районной больницы Андрей Карташов.