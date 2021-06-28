Девочка, раненная во время стрельбы на Химмаше, начала самостоятельно ходить

Бывший милиционер выстрелил больше 70 раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Состояние 9-летней девочки, которая получила ранение во время стрельбы на Химмаше, улучшилось. Она начала самостоятельно передвигаться по больничной палате. Об этом рассказали в пресс-службе областного Минздрава.

Напомним, 30 мая в Екатеринбурге бывший сотрудник милиции Сергей Болков, выйдя на балкон своей квартиры, открыл стрельбу по людям и машинам из охотничьего карабина. Всего он произвел больше 70 выстрелов. Одна из пуль попала девочке в живот и прошла насквозь. После случившегося ребенка экстренно госпитализировали в ОДКБ №1. Врачам пришлось бороться за жизнь девочки. Первоначально она находилась в коме, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких. 5 июня девочку отключили от ИВЛ.

- Состояние ребенка стабильное, средней степени тяжести, - рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области.

Напомним, на Сергея Болкова завели два уголовных дела - о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и о покушении на жизнь малолетнего. 31 мая его отправили на два месяца в СИЗО. Во время суда бывший милиционер раскаялся в содеянном, он заявил, что стрелял по машинам и не хотел ранить ребенка.

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