В аэропорту Кольцово, чтобы ставить ЭпиВакКорону, открыли второй пункт вакцинации от коронавируса

Также в аэропорту работает три пункта тестирования на COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В марте в екатеринбургском аэропорту Кольцово открылся пункт вакцинации. Прививки «Спутником V» начали делать в здравпункте на первом этаже терминала внутренних авиалиний. А сегодня, 28 июня, в аэропорту открылся еще и второй пункт вакцинации. Рассказываем, как в нем привиться.

ГДЕ НАХОДИТСЯ ВТОРОЙ ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ

Так же, как и первый, он располагается в терминале внутренних авиалиний. Только работает второй пункт вакцинации не на первом этаже, а на втором в офисных помещениях. Найти его можно по информационным табличкам.

ЧЕМ ПРИВИВАЮТ

В первом пункте вакцинации ставят «Спутник V», который также известен под названием ГамКовидВак. Во втором пункте, который открылся 28 июня, ставят уже другую вакцину – ЭпиВакКорону. Это тоже отечественная вакцина. Ее разработали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, расположенным в Новосибирской области.

- Она полностью ареактогенна (легко переносится - Прим. Ред.) и может использоваться для лиц старшего возраста, для лиц с различными иммуносупрессивными заболеваниями, аллергиков, - отмечал директор Центра «Вектор» Ринат Максютов.

Хранится вакцина при температуре от +2 до +8 градусов. Она содержит маленькие искусственно синтезированные белки, копирующие фрагменты S-белка коронавируса. Они стимулируют образование лишь необходимых антител.

КАК РАБОТАЕТ ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ

Поставить прививку от коронавируса во втором пункте вакцинации в аэропорту можно в будние дни – с 09.00 до 15.00 по местному времени. Кстати, в первом пункте прививки тоже делают в будни, но с 13.00 до 19.00.

Ранее в аэропорту прививали только «Спутником-V». Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАК ПРОВОДИТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ

Как и в случае со «Спутником V», вакцинация проходит в два этапа. Только разница между двумя прививками составляет не 21 день, а 14. Перед уколом у человека проверяют состояние здоровья.

КОМУ ДЕЛАЮТ ПРИВИВКУ

Всем, кто этого пожелает и у кого нет медицинских противопоказаний. Заболеваемость коронавирусом опять поползла вверх. Чем больше будет привитых людей, тем скорее пандемия сойдет на нет. Привиться в пункте вакцинации Кольцово могут и сотрудники аэропорта, и пассажиры, и работники местных точек общепита и магазинов, а также те, кто приехал проводить близких на самолет, или, наоборот, встретить их.

ЧТО НУЖНО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ

Чтобы привиться от коронавируса в аэропорту Кольцово, что в первом, что во втором пункте, нужны одни и те же документы.

- Необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ, а также СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, - комментируют в пресс-службе аэропорта Кольцово. – Перед вакцинацией в пункте проводится обязательный медицинский осмотр.