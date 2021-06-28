Губернатор Куйвашев обсудил с креативной уральской молодёжью новые инициативы и идеи

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 27 июня, в День молодёжи, встретился с инициаторами проекта «Лето на заводе», которые второй год занимаются оживлением территории старинного завода в центре Сысерти, а также с авторами других новых креативных идей.

Встреча прошла на территории бывшего железоделательного завода Турчаниновых-Соломирских, который оставался заброшенным последние несколько десятков лет. Понимая, что старинный объект не вернуть к жизни как промышленную площадку, несколько молодых людей, заручившись поддержкой губернатора Евгения Куйвашева и главы Сысерти Дмитрия Нисковских, приняли решение преобразовать его в креативное пространство. Они уже создали здесь летнюю инфраструктуру, одинаково нужную и интересную жителям города и туристам: летний коворкинг, амфитеатр, фудкорт, площадку для ярмарок и так далее. Предполагается, что на следующем этапе преобразования коснутся и самого завода.

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

- Нам всем кажется, что где-то лучше, интереснее, прогрессивнее. А ребята на примере старинного завода показали, что интересно – у нас. Здесь рождается новый Урал, он не только промышленный, но и креативный. Проект одновременно обладает культурной ценностью и коммерческим потенциалом. И это тот формат предпринимательской инициативы, к которой сегодня стремится наша молодежь, – отметил сегодня Евгений Куйвашев.

По словам идеолога проекта, директора «Агентства развития территории 1732» Яна Кожана, который в прошлом году рассказал о самой концепции формирования креативных пространств Президенту России Владимиру Путину, в основе преобразований лежит формула «Креатив – это новое железо». Можно построить нужное, интересное и экономически эффективное пространство, не обладая характерными для нашего региона индустриальными компетенциями.

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев сегодня сам в этом убедился. Он оценил инфраструктуру, созданную руками самих инициаторов проекта и волонтёров, и пообщался с первыми резидентами креативного кластера в Сысерти. Купил лимонад в местной лавке, поговорил с основателями пиццерии и сыроварни, которые пользуются здесь теперь большой популярностью, о развитии их бизнеса.

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Помимо этого, губернатор обсудил и другие идеи с жителями Сысерти, которые сегодня пришли на площадку старинного завода, чтобы презентовать свои мысли и наработки главе региона. Среди них – местный краевед Александр Савичев, который буквально своими руками создает здесь музей горнозаводской цивилизации и истории Сысерти. В этом году он стал победителем Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он получил шанс реализовать свой проект «Почувствуй Урал в Сысерти» и рассказать о своём деле и своём родном городе не только жителям региона, но и всей страны.