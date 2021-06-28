Ресторатор Иван Зайченко возглавит список партии «Новые люди» в Заксобрание Свердловской области

Фото: социальные сети Ивана Зайченко

Партия «Новые люди» определилась с кандидатами в Законодательное собрание Свердловской области. Список в региональный парламент возглавит предприниматель Иван Зайченко.

Имя Ивана Зайченко известно практически каждому жителю Екатеринбурга и области. Успехом пользуются рестораны «Сушкофф» и «Дель Песто», а также сеть магазинов полезной еды «Жизньмарт».

Очевидно, бизнесмен понял, что политическая кухня ему также интересна и по силам. А это значит, что через какое-то время мы возможно увидим, как на этой кухне наводят чистоту и порядок и перестают втюхивать населению давно просроченные идеи и решения.

Фото: социальные сети Ивана Зайченко

Принципы, которых придерживается Иван в бизнесе, достаточно плотно пересекаются с программными позициями партии «Новые люди». «Жизньмарт» постулирует, что в их ассортименте только свежие, качественные, прошедшие тщательный отбор продукты.

Партия «Новые люди» заявляет, что необходимо запретить использование в продуктах питания россиян вредных веществ – антибиотиков, трансжиров и гормонов роста.

Новые люди – за изменение языка, на котором власть общается с людьми, контролируя каждый шаг и указывая, как жить. Партия выступает за отношение к жителям, как к самостоятельным, свободным и разумным людям.

Партия предлагает логичные, понятные каждому человеку решения, а именно: прямые выборы мэров, которые будут реальными исполнителями воли избравшего их народа, и перераспределение налогов в пользу регионов.

Как заявляет партия, необходимо открыть путь к карьере и успеху наиболее талантливым и способным, обеспечить равные конкурентные условия для роста всем, без блата для «своих».

Фото: социальные сети Ивана Зайченко

- Я хочу, чтобы власть увидела в каждом человеке не статистическую единицу или избирателя, а именно живого человека и гражданина. Я хочу, чтобы каждый, у кого есть голова на плечах, имел возможность не только работать, но и зарабатывать. Мы против ситуации, когда возможности для заработка есть только в крупных городах и богатых регионах, в остальной стране сокращается население, а малые города и сёла стираются с её карты, - объясняет Иван Зайченко социально ориентированную позицию партии.

С такими заявлениями Новые люди и их кандидат Иван Зайченко смотрятся довольно свежо на фоне остальных партий, чьи лидеры традиционно выходят из спячки накануне выборов, чтобы, не приходя в сознание, озвучить свои стандартные и всем известные идеи. А осенью продолжить занимать свои теплые и уютные места штатных оппозиционеров.

Сегодня партия «Новые люди» уже представлена в Законодательных собраниях четырёх регионов страны. А в этом году будет впервые бороться за места в парламенте Среднего Урала. Кроме Ивана Зайченко партию на выборах представит общественный деятель Рант Агаджанян, бизнесмен и благотворитель Алексей Невьянцев, автогонщица Мария Баранцева и телеведущий Ярослав Бородин.