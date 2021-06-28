На «Невьянском прииске» тех, кто привился от коронавируса, решили награждать 10 тысячами рублей

Алексей Прозоров, зам.председателя производственного кооператива «Невьянский прииск» фото: «Невьянский прииск»

Пока в Свердловской области думают над введением обязательной вакцинации для работников сферы услуг и транспорта, на одном из уральских предприятий решили пойти по другому пути – вместо метода кнута прибегнуть к методу пряника. Речь о «Невьянском прииске», одном из старейших золотодобывающих предприятий региона. Его руководство начало поощрять сотрудников, которые добровольно сходили и привились от коронавируса.

- Мы даем им день отпуска, чтобы можно было сделать прививку, а кроме того, когда они поставят второй компонент вакцины и предоставят сертификат об этом, мы выплачиваем им денежное вознаграждение – 10 тысяч рублей, - рассказывает Алексей Прозоров, зам.председателя производственного кооператива «Невьянский прииск». - Мы придумали такую мотивационную программу, чтобы как минимум 60% наших сотрудников привились. Тогда бы у нас на предприятии сформировался коллективный иммунитет.

Причина вводить такую мотивацию на производстве была более чем серьезная. Ранее из 256 сотрудников лишь единицы сходили и привились.

- Кто-то переболел, кто-то боялся, что вакцина это не панацея. Но потом люди стали понимать, что если ты вакцинируешься и все-таки заболеешь, ты все равно легче коронавирус перенесешь, - отмечает Алексей Прозоров.

На прииске эту акцию запустили 23 июня. И вот первый результат – за два дня уже 20 сотрудников сходили и сделали прививку. Остальные выстраиваются в очередь.

- Мы хотим сохранить здоровье коллектива. У нас ведь сезонная работа – только летом можно добывать золото. Сезон очень короткий и терять сотрудников накладно, а подготовить замену таких специалистов не всегда удается быстро, - говорят в руководстве предприятия. - Что делать, например, если заболеет гидромониторщик? Это редкая профессия. Не все даже слышали о ней. Поэтому просто надо всем быть здоровыми и не тратить деньги на лекарство и время на лечение.

Ну а чтобы подчиненные точно не сомневались, руководство прииска решило показать пример и привиться прямо на рабочем месте. Для этого был приглашен медик, который пришел с вакциной.