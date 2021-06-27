Олимпийский чемпион Егор Мехонцев стал кандидатом в Госдуму от Свердловской области: «Иду не ради хайпа и денег»

Спортсмен уверен, что сможет улучшить жизнь земляков. Фото: Instagram Егора Мехонцева

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев собирается идти в политику. Екатеринбуржец планирует стать депутатом Госдумы от Свердловской области.

- Съезд партии «Справедливой России» утвердил меня кандидатом в депутаты Государственной Думы по 172-му одномандатному избирательному округу. Теперь я должен оправдать доверие своих земляков, которые изберут меня депутатом, добиться на этой работе реального улучшения нашей общей жизни, - написал боксер у себя в Instagram.

Егор Мехонцев отметил, что идет в политику, чтобы представлять интересы всех без исключения своих земляков.

- На Урале я – свой, здешний. Корни моей семьи – прадедов и прабабушек – в Камышловском районе. Место моего рождения – поселок Рефтинский, там же я отмечал свою свадьбу, - уточнил спортсмен.

Егор Мехонцев добавил, что много ездил по миру, наблюдая за тем, как живут люди. Он считает, что уровень жизни свердловчан может быть намного лучше.

Спортсмен отметил, что идет в политику не ради хайпа и материальных благ, а потому что умеет побеждать, а также много и сосредоточенно работать, добиваясь результатов.

- Свидетельство тому – мои награды высшей пробы на самых крупных соревнованиях в мире, в том числе на Олимпийских Играх в 2012 года, - отметил спортсмен.

Напомним, Егор Мехонцев не первый свердловский спортсмен, который пошел в политику. До этого депутатами Госдумы стали олимпийский чемпион Сергей Чепиков, а также прославленный биатлонист Антон Шипулин.