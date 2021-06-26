В Екатеринбурге задержали продавца поддельных медотводов от прививки от коронавируса

Мужчина торговал поддельными справками в интернете Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Екатеринбурге, в одной из торговых точек по улице Шварца силовики задержали продавца поддельных справок-медотводов, освобождающих от прививки от коронавируса. Мужчина 1990 года рождения по фамилии Попов продавал их в интернете, считая, что таким способом можно легко и быстро заработать приличную сумму денег. Одну такую справку он продавал за тысячу рублей.

- Оперуполномоченные УЭБ и ПК провели проверочную закупку. Он сбыл покупателям четыре справки, оформленных, якобы, в трех больницах Екатеринбурга, - рассказал глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. - У горе-бизнесмена изъяты поддельные печати и несколько конвертов с другими липовыми документами по COVID-19.

Он отметил, что указанные в справках больницы - 7, 23 и 41, никакого отношения к подделке документов не имеют. Сайты, через которые продавались поддельные документы, в ближайшее время заблокируют.

Задержанный мужчина во всем признался и написал явку с повинной. Сейчас решается вопрос о возбуждении на продавца липовыми справками уголовного дела по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Мужчине, помогающему екатеринбуржцам отказаться от прививки от коронавируса с помощью поддельного медотвода, грозит до двух лет лишения свободы.

- Уверен, он не думал о том, какую реальную опасность представляют для общества те «фантики», которые он продавал без угрызения совести, - добавил Валерий Горелых. - Кроме того, не может не вызывать тревогу и тот факт, с какой легкостью идут на покупку поддельных медицинских справок отдельные граждане, забывая, что им тоже законодательством за подобные вещи предусмотрена уголовная ответственность в виде ареста на срок до шести месяцев.

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