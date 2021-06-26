В Екатеринбурге самолет столкнулся с птицей

Самолет все же отправили в пункт назначения, не смотря на столкновение с птицей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге самолет авиакомпании «Ямал», выполняющего рейс по маршруту Екатеринбург-Ноябрьск при взлете столкнулся с птицей. В этот момент на борту находилось 37 пассажиров, из них 3 ребенка, 5 членов экипажа. Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

- Командир воздушного судна SU-95 сообщил о попадании птицы при взлете в носовую часть воздушного судна с правой стороны. КВС принято решение о следовании в пункт назначения - Ноябрьск, - рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

Когда самолет приземлился в Ноябрьске, его осмотрели. Никаких повреждений специалисты не обнаружили.

Напомним, в мае из-за столкновения с птицей в Екатеринбурге экстренно сел самолет «Победы».