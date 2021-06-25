Для россиян обращение к психологам непривычно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семейные проблемы, непонимание между супругами, поиск себя, планирование дальнейшей карьеры и жизни, неприятие себя, это лишь малая часть запросов, которыми занимаются профессиональные психологи Екатеринбурга. Работа над собой, работа над отношениями – это долгий и кропотливый процесс, одна консультация не творит чудеса, но и не потраченное впустую время. Почему жители Екатеринбурга не спешат делиться своими переживаниями, решать накопившиеся проблемы и просто обходят психологов стороной, разбираемся с экспертом – психологом Сергеем Свердловым.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

– Для россиян обращение к психологам в основном непривычно, несмотря на то, что сейчас есть качественные специалисты. Принято обсуждать проблемы в семье, – рассказал Сергей Свердлов. – Кроме того, люди плохо представляют что такое поход к психологу, из чего он состоит, какие результаты можно получить. Еще одна из крупных причин – некоторые считают, что обращение к психологу – это признание собственной некомпетентности и неполноценности. Также часто психологов путают с психиатрами, что в корне не верно.

Непонимание работы специалиста приводит и к тому, что жители Екатеринбурга не верят эксперту, а думают, что он просто кивает головой на приеме и берет за это деньги.

Стараются избегать приемов и те, кто уже был, но не оправдал ожиданий.

Психолог – это не только решение проблемы, это и собственное развитие Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАЧЕМ ИДТИ К ПСИХОЛОГУ

Жители Екатеринбурга и других городов сталкиваются с убеждением – пойти к психологу, значит иметь проблемы и не справляться с ними самостоятельно. При этом надо понимать, что психолог – это не только решение проблемы, это и собственное развитие.

Эксперты считают, что обращаться можно не имея проблем, но имея вопросы.

Что касается проблем – психолог от них не избавляет, в любом случае это будет совместная работа над преодолением и обучение самостоятельному решению проблемы. Квалифицированный специалист поможет сделать так, что человек уже не вернется к тому, что его беспокоило, либо сможет без посторонней помощи преодолеть трудность.

«Нет, психологи не мое», «я знаю свои проблемы, но не хочу связываться с психологами», – с этим тоже работают психологи Екатеринбурга, как и со страхом привыкания к помощи специалиста. Психолог поможет выяснить, почему создаются такие ощущения.

– Если мы откладываем какую-то беспокоящую нас тему, мы просто создаем еще один день, когда она нас будет беспокоить, – подытожил эксперт.

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