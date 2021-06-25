Уральцы могут остаться без курортов Краснодарского края. Что делать?

Отдых екатеринбуржцев из-за коронавирусных ужесточений под угрозой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эпидемиологическая ситуация в стране и мире вновь накаляется. Из-за этого в очередной раз страдает и сфера туризма и люди, которые планировали отдохнуть. Так, 24 июня, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что с 1 июля отели и пансионаты региона будут заселять только тех туристов, которые смогут предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или сертификат о вакцинации. При этом, с 1 августа, правила въезда в регион ужесточатся еще больше и для того, чтобы попасть на территорию курорта, придется привиться или забыть про отдых.

Корреспондент «Комсомольской правды – Екатеринбург» пообщался с представителями уральских турагенств, чтобы узнать, как обстоят дела на туристическом рынке региона. Оказалось, трудности уже начались.

-На всех курортах Краснодарского края с 1 июля ввели заселение с ПЦР- тестом на коронавирус. Туристам, которые уже давно забронировали путевки, это создает дополнительные неудобства, - говорят в турагентстве Слетать.ру. - Некоторые путешественники отменяют свои туры, но их меньшинство. Туристы, кто только «приценивался» и думал о поездке по России, приостановили свои поиски и ждут четких заявлений от государства: кому будет требоваться тест, и правда ли, что с 1 августа помимо теста необходима прививка. Ждут официального постановления. Пока только известно, что по России будет действовать однокомпонентная вакцина для заселения в гостиницы.

С 22 июня возобновились перелеты в Турцию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В туристическом агентстве «Friends Travel» сказали, что также обеспокоены обстановкой.

- Буквально вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сказал, что в городе нет достаточного количества вакцин. То есть туристы, которые собирались ехать на российские курорты, куда въезд возможен только при наличии справки о вакцине, могут лишиться отпуска, - говорит менеджер Дмитрий Денгольц. - Скорее всего, будет большое количество переброней и негатива от клиентов, так как придется искать выход из сложившегося положения. Складывается ситуация, которая может испортить туристический сезон. Требования, связанные с прививками, как нам кажется, излишни. Достаточно было бы 72-х часового теста ПЦР, который требуют в других странах, в таких как Хорватия, Турция, Египет.

Кроме этого он пояснил, что только сейчас стало понятно, что произошло, потому что появились официальные документы от государственных структур.

- После того, как появились документы, стало понятно, что отвечать нашим туристам. Например, отмена тура в июле по инициативе клиента будет происходить со штрафными санкциями. То есть, турист не сможет отменить тур без штрафа, - продолжает Дмитрий Денгольц. - Мы не сможем сказать, что если вы не сделаете прививку, то не полетите. Мы обязаны предложить человеку альтернативы. Например, предложить поехать до ужесточения правил или перенести тур на другое время года. Из-за ужесточения ковидных правил туристический сезон на российском юге испорчен. Не все регионы готовы соблюсти эти требования, так как в некоторых областях прослеживается дефицит вакцин.

С другой стороны туристы могут сейчас отправиться в Турцию, авиаперелеты с этой страной возобновились с 22 июня.

- Если есть возможность изменить тур, например, аннулировать его и отправить деньги на другие направления, не попадающие под эпидемиологические ужесточения, то лучше это сделать, - считает Дмитрий Денгольц. - Альтернатива между российским югом и Турцией, будет сделана в пользу второго.

Исполнительный директор Уральской Ассоциации Туризма Михаил Мальцев не увидел никакой драмы в этом положении. Более того, отметил, что правила эти важны и нужны, так как здоровье граждан дороже.

- Никакой драмы не вижу. Это важно для всей страны. Если эпидемиологи и власти приняли такое решение, значит это необходимо. Да, это все доставляет некоторые неудобства, но данное решение не было неожиданным. В какой-то мере это плюс и для туристов, и для окружающих, я бы тоже хотел, чтобы рядом со мной находились здоровые люди. Конечно, будут финансовые потери и большие затраты, но здоровье дороже.