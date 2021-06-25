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Общество25 июня 2021 17:56

В Екатеринбурге на подстанции электросетей поселилось семейство лис

Сотрудники заметили сразу четырех зверьков
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Сначала работники подумали, что животные быстро уйдут восвояси

Сначала работники подумали, что животные быстро уйдут восвояси

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На подстанции уральских «Россетей», которая расположена в районе Широкой речки, поселилось семейство лис. Четыре зверька появились на объекте еще несколько дней назад, сотрудники заметили, что это мама с детенышами. Сначала работники подумали, что животные быстро уйдут восвояси, однако они не торопились покидать территорию и решили обустроить здесь дом.

- Мы не хотели их беспокоить и пытаться выгнать, ведь от испуга животные могли забраться внутрь объектов, которые находятся под напряжением, - сообщают в «Россети. Урал».

Чтобы избавиться от хвостатых мирным путем, специалисты «Россетей» обратились к ученым, которые посоветовали создать много искусственного шума, например, привести технику, включить музыку погромче и позвать людей. После этого лисички все-таки ушли, их жизням, как и электроснабжению, ничего не угрожает.

Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

- Чтобы лисы не заходили в город, нужно не разбрасывать пищевые отходы, которые привлекают внимание животных. Человеку ни в коем случае нельзя кормить лис, но и бояться того, что вас покусает бешеная лиса, сейчас не очень актуально, - рассказывают зоологи.

Это не первый случай, когда лисы появляются в черте Екатеринбурга. Недавно в Шарташском лесопарке гуляла другая лиса. Прохожим даже удалось ее покормить. От лакомства лиса не отказалась.

Вроде бы забавно – не часто такого лесного зверя можно увидеть вживую. Однако специалисты предупреждают, что от таких лис, как и в принципе от всех диких животных, лучше держаться подальше.

В Екатеринбурге на подстанции электросетей поселилось семейство лис
Четыре зверька появились на объекте еще несколько дней назад, сотрудники заметили, что это мама с детенышами. Видео: "Россети. Урал"
Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ