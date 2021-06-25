В Екатеринбурге клиенту по ошибке вместо смартфонов на 308 тысяч привезли три коробки печенья

Печенье должно было уехать в Москву, а попало в Екатеринбург. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники фирмы, продающей электронику, столкнулись со странной ситуацией. Они заказали через курьерскую службу доставку из Челябинской области смартфонов на 308 тысяч рублей. Но пришли к ним почему-то три коробки печенья.

- У нас есть филиал в Челябинске. И мы просто перемещали товар из челябинского филиала в екатеринбургский, - рассказал Владимир Щапов, директор «СП-Компьютер». – Для этого мы использовали компанию СДЭК. У нас с ними был заключен официальный договор. Мы пользовались их услугами. Спустя три дня после отправки груз приехал в Екатеринбург. Наш экспедитор забрал его в пункте выдачи. Он же не знает содержимое. Там три коробки, вот он и забрал три коробки. Привез. Здесь открываем, видим, что тут не три коробки с электроникой, а три коробки с печеньем.

Сотрудники магазина отмечают, что после случившегося сразу отвезли печенье обратно к пункту выдачи и обратились в курьерскую службу, чтобы выяснить куда делись смартфоны.

- При маркировке их кладовщик перепутал отправление и промаркировал наш груз, как груз компании в Челябинске, которая торгует печеньем, - отмечает Владимир Щапов. - Они отправляли свое печенье в Москву заказчику для промоушена. В итоге к нам пришло их печенье, а наши телефоны уехали в Москву.

Однако вернуть груз уехавший в столицу компании из Екатеринбурга не удалось. По словам сотрудников компании «СП-Компьютер», они связались по телефону с человеком, получившим их три коробки со смартфонами, но это ни к чему не привело.

- У нас была копия накладной, по которой наш груз был вверен по ошибке, там есть телефон клиента, кто получал. Он гражданин Казахстана. Сказал нам: «Да, ваш груз привозили. Я увидел, что там не печенье, а телефоны. Но я оставил груз в отеле, где жил, мне надо было улетать», - объясняет Владимир Щапов. - В отеле сказали, что ничего про груз не знают и отвечать будут только по запросу полиции.

Сами телефоны их хозяину так и не удалось вернуть. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители «СП-Компьютер» написали заявление в правоохранительные органы, попросив привлечь к ответственности за необоснованное присвоение чужого имущества человека, у которого оказался их груз. Кроме того они подали иск к курьерской службе, чтобы возместить ущерб - 308 тысяч 154 рубля, 25 копеек. Это стоимость отправленного товара. Дело рассматривалось в Арбитражном суде Новосибирской области. Истцу отказали в удовлетворении иска. Согласно документам суда, причиной этого решения стало то, что отправитель, заполняя документы, якобы оценил груз в 0 рублей и указал в сопроводительных документах просто «сотовые телефоны», не расшифровывая, какой именно товар отправляет.

- Истцом не представлены доказательства того, что в отправлении по спорной накладной были именно указанные истцом товары, из представленных в материалы дела документов невозможно установить, какой именно груз был передан к отправке истцом, не доказан размер причиненных истцу убытков, не подтвержден факт передачи именно товара, заявленного истцом в иске, - сообщается в решении Арбитражного суда Новосибирской области.

В самой компании «СП-Компьютер» это объяснили тем, что груз на отправку сдавал экспедитор, а накладную на нее оформлял уже представитель курьерской службы.

- Обычно мы составляем накладную сами онлайн и привозим ее уже готовую, в которой объявлена стоимость. А в этот раз накладную оформлял сам представитель СДЭКа, - объясняет Владимир Шапов. - Страхование и сумму объявленной стоимости груза они не поставили. Просто не спросили. А характер груза, там все как есть, так и написали, чем мы торгуем то и перевозили – сотовые телефоны.

В «СП-Компьютер» теперь намерены обжаловать решение суда. «Комсомольская правда» направила запрос в компанию «СДЭК» с просьбой прокомментировать ситуацию.