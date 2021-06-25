За сутки в Свердловской области выявили больше 200 новых случаев коронавируса

85 новых случаев COVID-19 обнаружено в Екатеринбурге. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рост заболеваемости коронавирусом в Свердловской области продолжается. Если накануне было выявлено 198 новых заболевших, то сегодня, 25 июня, количество новых случаев перевалило уже за две сотни. Медики диагностировали COVID-19 у 213 человек. Среди них 85 жителей Екатеринбурга.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 92 702, - сообщают в региональном оперативном штабе по борьбе с болезнью. - Состояние 372 госпитализированных оценивается как тяжелое, 231 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 179 – на аппаратах ИВЛ.

Еще 2037 пациентов находятся в больницах в состоянии средней тяжести. За сутки также из больниц выписались 191 человек, болевшие коронавирусом. Общее число вылечившихся от COVID-19 людей в регионе составляет 86 424.

- Зарегистрировано 18 случаев смерти больных COVID-19, - добавляют в оперативном штабе.

Таким образом общее количество летальных исходов - 3 760. Добавим, что в эфире радио «Комсомольская правда Екатеринбург» (92,3FM) заместитель губернатора Павел Креков отметил, что коллективный иммунитет в регионе может быть достигнут к сентябрю. При этом в Свердловской области сейчас решается вопрос с введением штрафов для работодателей, которые откажутся принуждать сотрудников вакцинироваться.

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