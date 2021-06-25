В 2021 году, как и год назад, 80% мероприятий Дня молодежи состоятся онлайн Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чередование отмены и переноса массовых мероприятия в Екатеринбурге из-за COVID прервал праздник День молодежи 2021. 26 июня он все же состоится.

Оргкомитет ранее озвучил программу, но в новых реалиях она была изменена, а именно, 80% активностей перенесли в онлайн. Рассказываем, куда сходить в Екатеринбурге в День молодежи 2021, а что смотреть онлайн.

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Где: Уральская футбольная академия (ул. Фестивальная, 10)

Начало: 11:00

Формат: очно

СОРЕВНОВАНИЯ ПО РОЛЛКРОССУ

Где: стадион «Калининец»

Начало: 11:00

Формат: очно

Катание на спортбордах.

Роллкросс – это новый вид городского спорта, состоящий из нескольких дисциплин: спринт, скоростное маневрирование и кроссовые заезды. В скоростном маневрировании участники выполняют такие элементы, как «круг», «змейка» и «восьмерка».

Вид спорта развивает равновесие и разрабатывает мышцы плеч, таза и бедер.

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ

Где: Институт физической культуры спорта и молодежной политики УрФУ

Начало: 11:00

Формат: онлайн

– Вручение аттестатов выпускникам кафедры организации работы с молодежью УрФУ. Мы с ними сотрудничаем очень плотно, поэтому это тоже мероприятие нашего Дня молодежи 2021 в Екатеринбурге. Оттуда будут прямые трансляции и поздравления для молодежи города, – рассказала начальник управления молодежной политики Департамента социальной и молодежной политики Екатеринбурга Юлия Касимова.

Не онлайн пройдут футбольные матчи между юношескими сборными Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОСНОВНАЯ ОНЛАЙН ПРОГРАММА

Начало: 12:00

Трансляция: https://vk.com/kmpekb

В программе поздравительные речи и молодежный фестиваль творчества «Молодежный проспект» – аллея Екб #ДляКаждого – это ролики и прямые трансляции с городских мероприятий.

В эфир выйдут кварталы всех районов города – здесь выступят воспитанники местных молодежных клубов и творческих районных коллективов.

Программа празднования Дня молодежи 2021 в Екатеринбурге завершится около 17:00.

Каждые 30 минут будет проходить розыгрыш призов для зрителей.

ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУР «АЗИЯ-БРИЗ»

Время: с 17:00 до 20:00

Формат: онлайн

Это косплей-шоу.

ОГНЕННОЕ ШОУ

Начало: 21:00 – 22:00

– Это смесь хореографии и жонглирования огнем. Артисты рисуют в воздухе огнем, светом, дымом и пиротехникой, – уточнила лидер молодежного косплей-движения Светлана Федорова.