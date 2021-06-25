Медицинская фракция городской думы делает вакцинацию удобнее и ближе к горожанам

Фото: социальные сети Михаила Вечкензина

При поддержке депутата Екатеринбургской городской Думы Михаила Вечкензина состоялась первая вакцинация в отдаленном микрорайоне Исток. Возможность поставить прививки в филиале поликлиники №2 на улице Главной появилась после того, как народный избранник подарил медучреждению холодильник для хранения препарата «Спутник V».

- Недавно Медицинская фракция депутатов гордумы по инициативе Алексея Вихарева провела первую в стране вакцинацию прямо в жилом доме, по месту жительства. Сейчас мы хотим охватить большое количество дворов во всем городе. Чтоб людям было максимально удобно, мы, депутаты, договариваемся о сотрудничестве с больницами своих округов и увеличиваем пункты вакцинации. Так, сегодня при моей поддержке проходит вакцинация в поликлинике микрорайона Исток, - прокомментировал Михаил Вечкензин.

Фото: социальные сети Михаила Вечкензина

В первый день прививку поставили 60 человек, все – жители отдаленного микрорайона. Предварительно они записались через регистратуру поликлиники, получили консультации по противопоказаниям к вакцинации и «допуск» от своих участковых врачей. На месте пациентов, как и положено, осмотрели медики.

- Люди охотно, с удовольствием идут вакцинироваться. Отказов очень мало. Понимают, что прививка – один из лучших способов защититься от коронавируса. Видно, что у людей появилось осознание и ответственность по отношению к здоровью своему и своих близких. Я тоже поставила прививку и сейчас у меня высокий показатель антител, чувствую себя защищенной, приходя на работу в больницу, - рассказала заведующая поликлиникой №2 ЦГКБ №1 Елена Гребенюкова.

Отделения поликлиники №2 сегодня работают в отдаленных микрорайонах – Кольцово, Компрессорный. Вакцинация в этих филиалах проходит давно. Сейчас возможность поставить прививку появилась и в поликлинике в Истоке: депутат Михаил Вечкензин подарил специальный медицинский холодильник, в котором можно хранить препарат «Спутник V». Также все привившиеся получили от депутата подарки и памятки о том, когда прийти на вторую прививку.

Фото: социальные сети Михаила Вечкензина

- В планах - продолжить эту работу в моем избирательном округе. Это отдаленные территории Октябрьского района – Компрессорный, Кольцово, Лечебный, Синие Камни, Малый Исток. Проблема «окраин» в том, что жителям далеко и неудобно добираться в пункты вакцинации, которые сегодня организованы в торговых центрах, в основном, в центральной части города. В поликлиниках, соответственно, большие очереди. Поэтому решили сделать вакцинацию еще ближе и удобнее, проводить ее во дворах жилых домов. Сейчас достигнуты предварительные договоренности с управляющими компаниями и ТСЖ – они готовы предоставить помещения, ведем переговоры с врачами, начинаем подбор желающих поставить прививку. Думаем, что все у нас получится, - дополнил Михаил Вечкензин.

Напомним, в работе медицинской фракции в Екатеринбургской городской думе принимают участие 11 депутатов. Группа была создана по инициативе депутата Алексея Вихарева. Он первым организовал вакцинацию во дворе дома на улице Стачек в июне этого года. Удачным опытом заинтересовались и другие парламентарии: сегодня подготовку к вакцинации во дворах также начали Анастасия Немец (Академический район), Дмитрий Николаев (Кировский район) и другие.