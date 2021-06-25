Убийцу известного в Екатеринбурге адвоката приговорили к 14 годам колонии

Константину Янышеву было 44 года, у него остался маленький сын. Фото: соцсети

Свердловский областной суд вынес приговор 50-летнему Павлу Денисову, который жестоко расправился с известным в Екатеринбурге адвокатом 44-летним Константином Янышевым.

Все произошло в квартире обвиняемого на улице Баумана 6 мая 2020 года. Константин пришел к своему знакомому - Павлу в гости из соседнего дома. Товарищи выпивали, пока в какой-то момент между ними не произошел конфликт. Тогда хозяин квартиры - Павел сначала схватился за бутылку и ударил адвоката по голове, затем взял топор и нанес Константину 140 ударов по рукам и ногам.

- Подозреваемый был задержан на месте происшествия прибывшим нарядом территориального ОВД. Главный вещдок - топор со следами крови - сыщики изъяли и передали вместе с подозреваемым коллегам из регионального СКР. Павел, так зовут нашего «героя», до совершения преступления и последующего задержания работал слесарем-сборщиком в коммерческом предприятии, не женат, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам отца, Константин был добрым и отзывчивым человеком, который очень любил свою семью Фото: соцсети

Как мы писали ранее, у Константина Янышева остались двое детей - двухлетний мальчик, а также 18-летняя дочь от первого брака. Отец погибшего рассказывал, что Константин был добрым и отзывчивым человеком, который очень любил свою семью. Адвокатом он работал на протяжении 15 лет.

- В ходе расследования уголовного дела следователем СКР проделан значительный объем работы, - рассказали в СК по Свердловской области. - В частности, допрошено порядка 30 свидетелей, проведены осмотры места происшествия и предметов, с участием обвиняемого осуществлена проверка его показаний на месте. По делу проведены молекулярно-генетические, биологические, судебно-медицинские, медико-криминалистические и стационарная психолого-психиатрическая экспертизы.

По данным прокуратуры, обвиняемый не признал свою вину. Свердловский областной суд приговорил Павла Денисова к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Кроме того осужденный должен выплатить четверым потерпевшим - родителям убитого, его вдове и сыну по 1,5 миллиону рублей компенсации морального вреда.

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