На Екатеринбург идет московская аномальная жара

Готовьте тапочки и сланцы. Следующая рабочая неделя будет очень и очень теплой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О погоде на ближайшие выходные можно сказать два слова: жарко и мокро. Жарко, потому что столбики термометров в Свердловской области будут подниматься до +29 градусов. А мокро потому, что в субботу синоптики обещают нам дожди – умеренные, кратковременные и даже с грозами.

Если точнее, то по Свердловской области картина такая. В субботу, 26 июня, ночью будет +14…+19 градусов Цельсия. Днем +18… +23, а на юге до +24…+29.

- Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, северо-западный скоростью 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 18 метров в секунду, - уточняют в ФГБУ «Уральское УГМС».

В такую погоду не о работе хочется думать, а о том, как бы искупаться. Фото: Андрей АБРАМОВ

В воскресенье, 27 июня, ночью столбики термометров покажут +12…+17 градусов тепла, а днем +20…+25. Ветер скоростью до 2-7 метров в секунду.

В Екатеринбурге ситуация будет похожей. Разве что без сильных порывов ветра в субботу. Ночью температура воздуха поднимется до +16…+18 градусов Цельсия. Днем до +23…+25 градусов. Скорость ветра в субботу будет до 9 метров в секунду. Днем до 7.

На грядущую рабочую неделю холодов нам, кстати, тоже ждать не стоит. По данным сервиса Яндекс.Погода в понедельник столбики термометров покажут +28 градусов Цельсия днем. Далее во вторник будет +31, в среду и четверг +33. В пятницу +29. Почти всю неделю будет облачно с прояснениями, но осадков не ожидается.

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