Чтобы танк проехал: в Екатеринбурге хотят через 8 лет сделать единую набережную Исети

Всю набережную хотят привести к единому стилю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Екатеринбурга сегодня впервые прошел Совет неравнодушных граждан. В него входит 28 общественных деятелей, среди которых и предприниматели, и музыканты, и журналисты, и депутаты городской Думы. Возглавлял совет мэр Алексей Орлов.

Проводиться он будет раз в два месяца. На самом первом заседании обсуждали, как благоустраивать набережную реки Исеть. Алексей Орлов напомнил, что ее хотят сделать единой. Благодаря этому от Верх-Исетского пруда до Нижне-Исетского по набережной можно будет прогуляться пешком или проехаться на велосипеде.

Всего в совет входит 28 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Наработки были давно. Когда, полгода назад я возглавил администрацию Екатеринбурга, я поручил ускорить решение этих вопросов, подготовить комплексную концепцию единой набережной, - рассказал Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. - Разработан ряд проектов, в том числе по участку набережной от Куйбышева до Декабристов, от Большого Конного полуострова до Бебеля, от Бебеля до Папанина, от Папанина до Челюскинцев. По остальным зонам набережной идет разработка концепции. Несмотря на то, что вся набережная разбита на фрагменты, разные зоны ответственности, хотелось бы, чтобы философия концепции была общей.

Возглавлял Совет мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава города отметил, что создание такой единой набережной может занять больше восьми лет. В свою очередь городской активист Дмитрий Москвин отметил, что необходимо определиться, в каком виде все-таки ее делать.

- Хотим мы набережную, условно, устаревшую XX века, залитую бетоном, закатанную гранитом, или мы подходим с современной точки зрения, что долина реки это природный объект и с нею надо работать с точки зрения современных дорогостоящих подходов, - отметил Дмитрий Москвин. – Второй момент – у нас есть малая река Патрушиха, которая впадает в Исеть. У нее, к сожалению, абсолютно убитое верховье. Мы не можем спасти Исеть, не спасая впадающие в нее малые реки.

Городской активист Дмитрий Москвин предложил уделить внимание не только Исети, но и малым рекам, впадающим в нее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Блогер Иван Колотовкин обратил внимание собравшихся на состояние участка набережной от улицы Малышева до Куйбышева, который в городе уже благоустроили.

- Объекты благоустройства, которые там есть, приходят в негодность, - говорит Иван Колотовкин. – На так называемом новом мосту можно запнуться, упасть, сломать себе ноги. По сути его нужно закрывать и переделывать заново. Что касается граффити и других поверхностей – там стоят везде камеры, но никто за этим не следит. Вандалы ломают скамейки.

На создание единой набережной Исети может уйти восемь лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, что надо делать набережную Исети не только красивой, но и прочной высказался и депутат городской Думы Александр Колесников. Он привел пример с Парижем, который при Наполеоне III был перестроен – за счет сноса домов строители расширили улицы.

- Париж был помойкой, а стал шикарным мегаполисом с широкими улицами, - рассказывает Александр Колесников. - Благодаря этому в 1914 году с помощью такси на передовую были переброшены войска (во время битвы на Марне 600 машин такси за два рейса доставили на передовую подкрепление из солдат Марокканской дивизии, - Прим. Ред.). Глядя на Исеть на карте я вижу стратегическую транспортную связующую нить через весь город. Если мы будем обустраивать набережную, то кроме красоты и удобства должна быть прочность, чтобы в случае чего ее использовать по стратегическому назначению. Это уже надо с военными переговорить. Может быть, чтобы и танки могли проехать. А почему нет?