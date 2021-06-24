В Екатеринбурге спортсмен с крестом на лице, угрожая пневматикой, украл у студента 12-й Айфон

Полиция ищет людей пострадавших от действий хулигана. Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Студент из Екатеринбурга шел домой вместе с братом, когда на улице Вайнера к молодым людям подошли двое парней. Один из них был высокий и накаченный, второй – низкий и щуплый. Парни были настроены агрессивно и явно нарывались на конфликт. Тот, который больше напоминал спортсмен, схватил студента и потащил в проулок, а затем, словно в американских боевиках, достал пневматический пистолет и начал требовать деньги и телефон. Бедолага–студент дрожащими руками вытащил из кармана 12-й «Айфон».

- Увидев, что это «Айфон» 12, налетчик заставил хозяина разблокировать гаджет и выйти из учетной записи, - рассказывают подробности потасовки в УМВД по Екатеринбургу. - Когда потерпевший и его обидчик вернулись к месту, где находились остальные участники инцидента, компания стала требовать вернуть похищенный телефон. Но злоумышленник вновь направил в их сторону оружие, и друзья, решив не рисковать, поспешили покинуть улицу.

После этого спортсмен и его щуплый друг удалились. А студент вместе с братом поспешил в полицию. Там-то хулиганов вычислили быстро. Нападавшими оказались - 19-летние парни. Один уже ранее судимый, а второй только вышел на преступный путь. Дружки сдали дорогой смартфон в ломбард и выручили за него 40 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК Российской Федерации – «Разбой с применением оружия», - уточнили в полиции. - Максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, составляет до десяти лет лишения свободы. Оба задержанных помещены под стражу.

Если вас тоже обидели эти двое хулиганов, вы можете обратится в полицию по телефону: (343)356-42-05 или 102.