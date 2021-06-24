Если ливень разойдется, свердловчанам предстоит стоять в пробках Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Свердловскую область завтра, 25 июня снова обрушится сильная гроза с ливнями и градом. Будьте готовы к тому, что в пробках придется стоять еще дольше чем в обычную пятницу - спасатели предупредили, что в некоторых городах региона, где непогода разгуляется особо сильно, возможны нарушения в работе транспорта, дорожных служб и энергообъектов.

- Главное управление МЧС России по Свердловской области просит граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения, - обратились спасатели к жителям региона. - Передвигаясь на личном транспорте, медленно перестройтесь в крайний правый ряд и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

Если непогода застанет вас врасплох на улице, постарайтесь найти укрытие. При этом не забывайте, что прятаться можно где угодно, только не под деревьями, которые не спасут ни от молний ни от града.

Также в МЧС обратились к владельцам частных домов. Им порекомендовали подготовить ливневую канализацию и другие дренажные системы к отводу дождевого стока, а также не забывать, что во время ударов молний нельзя подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне и окну.

Спасатели напомнили, что во время непогоды лучше отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов. Дело в том, что во время ливней поверхности становятся скользкими и не только затрудняют передвижение людей, но и делает его травмоопасным, особенно на природе. Кроме того, во время непогоды возникают трудности с разведением костра, а, следовательно, пропадает возможность согреться и приготовить еду.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи спасатели попросили жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

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