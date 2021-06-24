Малышка на миллион: Уральская певица Клава Кока показала боа из долларовых купюр

Клава Кока стала популярной, когда ей было 17 лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

В столичный «Крокус Сити Холл», 23 июня, съехалась вся светская тусовка Москвы. Поводом стал музыкальный фестиваль «Жара». Среди звезд были замечены Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Даня Милохин, Вера Брежнева и другие. Была среди приглашенных и уральская певица Клава Кока. Не так давно девушка сверкнула в микро трусиках из стразов на обложке Playboy. А на «Жаре» эпатажная блондинка удивила всех, завернувшись в боа из долларовых купюр. Дополнили образ - маленькое черное платье и кожаный чокер.

- Нарядилась. Еду на ковровую дорожку фестиваля «Жара». Буду выступать с новой песней, - рассказала фанатам Клава Кока.

На фестивале "Жара" с Филиппом Киркоровым. Фото: Instagram Клава Кока

На фестивале Клава исполнила песню «Подушка». Кстати клип на это творение уже вышел. Его Кока выпустила на следующий день, после того, как журнал с ее обнаженным фото на обложке поступил в продажу.

В столичный «Крокус Сити Холл», 23 июня, съехалась вся светская тусовка Москвы. Поводом стал музыкальный фестиваль «Жара». Среди звезд были замечены Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Даня Милохин, Вера Брежнева и другие. Была среди приглашенных и уральская певица Клава Кока. Не так давно девушка сверкнула в микро трусиках из стразов на обложке Playboy. А на «Жаре» эпатажная блондинка удивила всех, завернувшись в боа из долларовых купюр. Дополнили образ - маленькое черное платье и кожаный чокер.

- Нарядилась. Еду на ковровую дорожку фестиваля «Жара». Буду выступать с новой песней, - рассказала фанатам Клава Кока.

На фестивале Клава исполнила песню «Подушка». Кстати клип на это творение уже вышел. Его Кока выпустила на следующий день, после того, как журнал с ее обнаженным фото на обложке поступил в продажу.

Напомним, молодая певица родом из Екатеринбурга. В Москве она живет с 13 лет. Популярность Клавдия получила в 2017 году, когда начала развивать свой видеоблог на YouTube. В нем она по большей части перепевала иностранные хиты на русский.