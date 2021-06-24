УрФУ из-за коронавируса отменил праздник на университетской площади и вечеринку в Tele-Club

Из-за пандемии коронавируса выпускной УрФУ пройдет в онлайн-формате Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году студентам Уральского федерального университета вновь не удастся отметить окончание вуза в традиционном формате. Из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки в регионе принято решение отменить праздник на университетской площади и вечеринку в Tele-Club, на которой должен был выступить Feduk.

- Да, к большому сожалению, торжественного #всемдипломы и незабываемой вечеринки не будет. Однако мы уверены, что вы сможете увидеть целесообразность в сложившихся обстоятельствах, - написали организаторы выпускного УрФУ в группе ВКонтакте.

Праздник, который должен был состояться у главного корпуса университета пройдет в онлайн-формате, а встречи на факультетах институтам УрФУ рекомендовано провести на открытом воздухе с соблюдением мер безопасности: там выпускники получат дипломы и подарочные наборы.

В прошлом году из-за коронавируса дипломы студентам также выдали на открытом воздухе Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Дорогие выпускники 2021, не отчаивайтесь: вы - дипломированные специалисты даже без конфетти, а памятные фотки перед главным корпусом можно сделать и без толпы вокруг - выпускники прошлого года это много раз доказали. Не забывайте пользоваться средствами индивидуальной защиты и санитайзерами, оставайтесь дома при недомогании и берегите себя и близких, - обратились к выпускникам в университете.

В УрФУ также рассказали, как вернуть деньги за билеты на вечеринку, которая должна была пройти в Tele-Club. Если вы покупали билеты онлайн, то нужно найти электронный билет на почте и ответить на письмо указав тему «Возврат билетов». Деньги должны будут вернуть в течение 14 дней. Если билет был куплен в университете у распространителя, то нужно связаться с ним. Более подробную инструкцию по возврату можно посмотреть в группе ВКонтакте «Выпускной УрФУ 2021».

Напомним, в прошлом году УрФУ провел онлайн-трансляцию выпускного с песнями и поздравлениями, чтобы не оставлять студентов без праздника из-за пандемии.

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