Губернатор Куйвашев вручил ключи жильцам первого в области дома для арендаторов

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Сегодня Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир жильцам дома для арендаторов, который располагается в Нижней Туре. Это первый, пилотный, подобный проект в Свердловской области. Он позволит людям, у которых нет возможности купить собственную квартиру, снимать жильё за стоимость, существенно ниже рыночной. Глава региона заявил о том, что такую практику на Среднем Урале необходимо тиражировать.

Социальное арендное жильё не так давно стало появляться в России. Это один из механизмов привлечения в города и районы регионов молодых специалистов — учителей, врачей и других представителей социальной сферы. В Нижней Туре для этих целей было реконструировано здание бывшего общежития «Рябинушка». Из областного и местного бюджетов для этого выделили около 110 миллионов рублей.

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

- Арендовать такое жилье можно на срок до десяти лет. Стоимость его — существенно ниже рыночной. В Нижней Туре это 30 рублей за 1 квадратный метр. То есть квартира в 70 квадратных метров обойдется семье в 2 100 рублей в месяц плюс коммунальные платежи. Механизм субсидирования подобных проектов у нас разработан. Я знаю, что есть проблемы с жильём для специалистов практически во всех городах и прошу глав муниципалитетов заняться этим вопросом. Готов оказывать любую поддержку для развития социального арендного жилья, — отметил Евгений Куйвашев.

Первыми квартиры в наёмном доме получили сегодня фельдшер Екатерина Сочивец, переехавшая в Нижнюю Туру из Алапаевска, а также учитель физкультуры и ОБЖ Людмила Самочерных, которая хотела переехать в Крым, но решила остаться в родном городе, получив возможность самостоятельно арендовать доступное жильё.

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

На данный момент о желании снимать квартиры по сниженным ценам в новом доме заявили уже 17 семей.

Также губернатор во время рабочей поездки в Нижнюю Туру вручил ключи новосёлам ещё одного дома. Сразу 101 семья переезжает из аварийного жилья в современные квартиры, построенные в городе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

На средства, направленные из федерального бюджета, в Нижней Туре построен девятиэтажный дом, в который переедут 245 человек из 26 домов, признанных аварийными.